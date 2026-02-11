Το μήνυμα της Γιάννας Τερζή για τον Akyla: Δεν στηρίζω τη Eurovision, αλλά νέους καλλιτέχνες που αξίζουν
Το μήνυμα της Γιάννας Τερζή για τον Akyla: Δεν στηρίζω τη Eurovision, αλλά νέους καλλιτέχνες που αξίζουν
Η τραγουδίστρια που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό στήριξε δημόσια τον συνάδελφό της λίγο πριν τον Α' ελληνικό ημιτελικό
Ένα μήνυμα στήριξης στον Akyla έστειλε η Γιάννα Τερζή μέσα από τα social media λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός της Eurovision στον οποίο εκείνος θα διαγωνιστεί με το «Ferto».
Η τραγουδίστρια που το 2018 είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού, χωρίς όμως να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, έδειξε με μία ανάρτηση στο Instagram την προτίμησή της για τη συμμετοχή του συναδέλφου της που αποτελεί το απόλυτο φαβορί για της εκπροσώπηση της χώρας στη φετινή διοργάνωση του θεσμού.
«Δεν στηρίζω Eurovision, αλλά στηρίζω νέους καλλιτέχνες που αξίζουν. Εύχομαι τεράστια επιτυχία», έγραψε πάνω σε μία φωτογραφία του Akyla που τον δείχνει να τραγουδάει.
Δείτε την ανάρτησή της
