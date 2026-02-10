Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
Τα πρώτα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου
Λίγες ώρες έμειναν για τον Α' ημιτελικό της Eurovision 2026 όπου θα παρουσιαστούν τα πρώτα 14 τραγούδια που είναι υποψήφια για την εκπρόσωπηση της Ελλάδας.
Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ1 το πρώτο μέρος του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», την παρουσίαση του οποίου έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Το σόου θα ξεκινήσει στις 21:00 και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για να καταφέρουν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.
Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α' ημιτελικό είναι:
1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. Slipping Away – Niya
8. Χάνομαι – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI
Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ1 το πρώτο μέρος του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», την παρουσίαση του οποίου έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Το σόου θα ξεκινήσει στις 21:00 και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για να καταφέρουν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.
Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α' ημιτελικό είναι:
1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. Slipping Away – Niya
8. Χάνομαι – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI
11. The Songwriter – Revery
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.
Ο Β' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1, στις 21:00.
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.
Ο Β' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1, στις 21:00.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα