Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
GALA
Eurovision 2026 Eurovision Ημιτελικός Ελληνικός Τελικός

Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι

Τα πρώτα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Ημιτελικός Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί στην ΕΡΤ ο διαγωνισμός για το ελληνικό τραγούδι
Λίγες ώρες έμειναν για τον Α' ημιτελικό της Eurovision 2026 όπου θα παρουσιαστούν τα πρώτα 14 τραγούδια που είναι υποψήφια για την εκπρόσωπηση της Ελλάδας.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί στην ΕΡΤ1 το πρώτο μέρος του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», την παρουσίαση του οποίου έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά. Το σόου θα ξεκινήσει στις 21:00 και οι διαγωνιζόμενοι έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για να καταφέρουν να κερδίσουν την ψήφο του κοινού.

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α' ημιτελικό είναι:

1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
Κλείσιμο
7. Slipping Away – Niya
8. Χάνομαι – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI
11. The Songwriter – Revery
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Για πρώτη φορά, επίσης, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Ο Β' ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην ΕΡΤ1, στις 21:00.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης