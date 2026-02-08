Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής

Το κορυφαίο έπαθλο στην 78η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής (DGA Awards) κέρδισε ο Πολ Τόμας Άντερσον , σκηνοθέτης της ταινίας « One Battle After Another

Αναλυτικά τα Βραβεία DGA 2025:

Στην εκδήλωση, στην οποία τιμώνται τα σημαντικότερα σκηνοθετικά επιτεύγματα της χρονιάς στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παρουσιαστής ήταν ο υποψήφιος για Όσκαρ και Έμμυ κωμικός Κουμάιλ Ναντζιάνι. Η 78η τελετή απονομής των βραβείων του DGA πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φερβουαρίου, στο Μπέβερλι Χιλς.Το βραβείο του DGA για Εξαίρετο Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Κινηματογραφική ταινία Μεγάλου Μήκους αποτελεί εδώ και καιρό προάγγελο για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ο Πολ Τόμας Άντερσον παραλαμβάνοντας το βραβείο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του αποτίοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο συνεργάτη του, βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, ο οποίος πέθανε το 2024.Το βραβείο της Κορυφαίας Δραματικής Σειράς κέρδισε η Αμάντα Μαρσάλις για το επεισόδιο «6:00 PM» της σειράς «The Pitt», ενώ το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς απονεμήθηκες στους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ για το επεισόδιο «The Oner» της σειράς «The Studio», το οποίο τους είχε χαρίσει και βραβείο Έμμυ Σκηνοθεσίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.Οι Γκόλντμπεργκ και Ρόγκεν αφιέρωσαν τη νίκη τους στην αείμνηστη σταρ του «Studio», Κάθριν Ο'Χάρα. «Μεγαλώσαμε στον Καναδά και ήταν και είναι το είδωλό μας από τότε που ήμασταν παιδιά» είπε ο Γκόλντμπεργκ και πρόσθεσε: «Έδειξε ότι μπορείς να είσαι μια απόλυτη ιδιοφυΐα και ο πιο ευγενικός άνθρωπος στον κόσμο».Το αφιέρωμα για την 50η επέτεο του «SNL50: The Anniversary Special» απέσπασε τις πρώτες νίκες της βραδιάς, με τη σκηνοθέτιδα, Λιζ Πάτρικ να κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Ποικίλου Προγράμματος. Αργότερα, η σκηνοθέτιδα του «Dying for Sex», Σάνον Μέρφι κέρδισε βραβείο στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς Ανθολογίας και ο Μάικ Σουίνι του «Conan O’Brien Must Go» πήρε τη νίκη για τα Ριάλιτι/Κουίζ και Παιχνίδια. Η τηλεταινία «Nonnas» του Netflix, σε σκηνοθεσία Στίβεν Τσμπόσκι, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για Τηλεόραση.Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο απένειμε την τιμητική διάκριση στον Άντερσον, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στον Κούγκλερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι στον Ντελ Τόρο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ στον Σαφντί και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ στη Ζάο.Πολ Τόμας Άντερσον - «One Battle After Another» (Warner Bros. Pictures)