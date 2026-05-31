Ο Κάνιε Γουέστ υποστηρίζει ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με 118.000 θεατές σε συναυλία στην Τουρκία
Αν ο αριθμός αυτός επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ
Ο Αμερικανός ράπερ δήλωσε ότι η εμφάνισή του στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εισιτηριακή συναυλία σε στάδιο στην ιστορία, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση του ρεκόρ.
Ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον και ως Ye, υποστήριξε ότι η πρόσφατη συναυλία του στην Τουρκία προσέλκυσε 118.000 θεατές, αριθμός που – σύμφωνα με τον ίδιο – αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για εισιτηριακή εκδήλωση σε στάδιο.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός καλλιτέχνης ακούγεται να λέει στο κοινό ότι η συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη «έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ», κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη προσέλευση που έχει καταγραφεί ποτέ σε συναυλία με εισιτήριο μέσα σε στάδιο.
Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ, όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων πριν από τη συναυλία, οι διοργανωτές ανέμεναν προσέλευση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 100.000 θεατές.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη πιστοποίηση από τα Ρεκόρ Γκίνες ή άλλη ανεξάρτητη αρχή που να επιβεβαιώνει τον αριθμό των 118.000 θεατών. Παράλληλα, διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι ο ισχυρισμός προέρχεται κυρίως από τον ίδιο τον καλλιτέχνη και το περιβάλλον του.
Εφόσον ο αριθμός επαληθευτεί, η συναυλία θα ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ προσέλευσης σε εισιτηριακές μουσικές εκδηλώσεις που έχουν καταγραφεί σε μεγάλα στάδια ανά τον κόσμο.
KANYE WEST LIVE IN ISTANBUL SETTING RECORDS pic.twitter.com/l1Jo14gwSV— Roland McClean (@RolandJMcClean) May 30, 2026
Kanye West’s biggest career stage was in Istanbul, not the US.pic.twitter.com/fsA95niXZR— Tansu Yegen (@TansuYegen) May 30, 2026
Kanye West haciendo historia en Turquia 🇹🇷 pic.twitter.com/5wWd9FZjxr— Radio Joe 106.1 FM (@RADIOJOE106) May 31, 2026
