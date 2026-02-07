Μαρία Ανδρούτσου: Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου, δεν είμαστε όλοι για όλα
GALA
Μαρία Ανδρούτσου πρόταση γάμου

Μαρία Ανδρούτσου: Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου, δεν είμαστε όλοι για όλα

Θαυμάζω τις περισσότερες φίλες μου, που έχουν μια άλλη ζωή από εμένα με τους συζύγους και τα παιδιά τους, είπε η ηθοποιός

Μαρία Ανδρούτσου: Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου, δεν είμαστε όλοι για όλα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη στάση της απέναντι στον γάμο περιέγραψε η Μαρία Ανδρούτσου, σχολιάζοντας ότι αν και έχει δεχτεί παραπάνω από μία φορά πρόταση να παντρευτεί, εκείνη θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν αφορά όλους τους ανθρώπους.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» μιλώντας για τη συνειδητή της στάση απέναντι στον γάμο και την οικογένεια, εξηγώντας τον λόγο που επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, χωρίς να μετανιώνει για τις αποφάσεις της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σε νεότερη ηλικία είναι πιο δύσκολο να πάρει κανείς μια τόσο σοβαρή απόφαση, όπως αυτή του γάμου: «Έχω πει όχι σε προτάσεις γάμου, παραπάνω από μία. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Ο άλλος, βέβαια, δεν το πιστεύει ή δεν τα παίρνει τόσο στα σοβαρά, ειδικά σε λίγο μικρότερες ηλικίες που ούτε τον εαυτό σου ξέρεις ακόμα πολύ καλά ούτε να αποκωδικοποιήσεις αυτά που σου λέει ο άλλος».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg7wkelh6y8x)

Στη συνέχεια, η Μαρία Ανδρούτσου ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής που δεν της ταιριάζει. Παράλληλα, ανέφερε πως, παρότι δεν την εκφράζει η καθημερινότητα του γάμου και της οικογένειας, τρέφει θαυμασμό και σεβασμό για τις φίλες της που έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο, τονίζοντας ξανά ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι «φτιαγμένοι» για τις ίδιες επιλογές.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε:  «Δεν έπαθε, όμως, κάποιος κάτι. Ίσα ίσα, γλίτωσε γιατί εμένα δεν μ’ αρέσει αυτή η ζωή. Ο γάμος και αυτά, στο σπίτι τα μαγειρέματα. Τα θαυμάζω και τις περισσότερες φίλες μου, που έχουν μια άλλη ζωή από εμένα με τους συζύγους και τα παιδιά τους, τις θαυμάζω και τις σέβομαι. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι για όλα».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης