Μαρία Ανδρούτσου: Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου, δεν είμαστε όλοι για όλα

Στη συνέχεια, η Μαρία Ανδρούτσου ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να

υιοθετήσει

έναν τρόπο ζωής που δεν της ταιριάζει. Παράλληλα, ανέφερε

πως

, παρότι δεν την εκφράζει η καθημερινότητα του γάμου και της οικογένειας, τρέφει θαυμασμό και σεβασμό για τις φίλες της που έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο, τονίζοντας ξανά ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι «φτιαγμένοι» για τις ίδιες επιλογές.

Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε:

«

».