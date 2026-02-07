Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Μαρία Ανδρούτσου: Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου, δεν είμαστε όλοι για όλα
Θαυμάζω τις περισσότερες φίλες μου, που έχουν μια άλλη ζωή από εμένα με τους συζύγους και τα παιδιά τους, είπε η ηθοποιός
Τη στάση της απέναντι στον γάμο περιέγραψε η Μαρία Ανδρούτσου, σχολιάζοντας ότι αν και έχει δεχτεί παραπάνω από μία φορά πρόταση να παντρευτεί, εκείνη θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν αφορά όλους τους ανθρώπους.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» μιλώντας για τη συνειδητή της στάση απέναντι στον γάμο και την οικογένεια, εξηγώντας τον λόγο που επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, χωρίς να μετανιώνει για τις αποφάσεις της.
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σε νεότερη ηλικία είναι πιο δύσκολο να πάρει κανείς μια τόσο σοβαρή απόφαση, όπως αυτή του γάμου: «Έχω πει όχι σε προτάσεις γάμου, παραπάνω από μία. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Ο άλλος, βέβαια, δεν το πιστεύει ή δεν τα παίρνει τόσο στα σοβαρά, ειδικά σε λίγο μικρότερες ηλικίες που ούτε τον εαυτό σου ξέρεις ακόμα πολύ καλά ούτε να αποκωδικοποιήσεις αυτά που σου λέει ο άλλος».
Στη συνέχεια, η Μαρία Ανδρούτσου ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής που δεν της ταιριάζει. Παράλληλα, ανέφερε πως, παρότι δεν την εκφράζει η καθημερινότητα του γάμου και της οικογένειας, τρέφει θαυμασμό και σεβασμό για τις φίλες της που έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο, τονίζοντας ξανά ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι «φτιαγμένοι» για τις ίδιες επιλογές.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Δεν έπαθε, όμως, κάποιος κάτι. Ίσα ίσα, γλίτωσε γιατί εμένα δεν μ’ αρέσει αυτή η ζωή. Ο γάμος και αυτά, στο σπίτι τα μαγειρέματα. Τα θαυμάζω και τις περισσότερες φίλες μου, που έχουν μια άλλη ζωή από εμένα με τους συζύγους και τα παιδιά τους, τις θαυμάζω και τις σέβομαι. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι για όλα».
