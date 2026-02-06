Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι φωτογραφίες που ανέβασε από τα γενέθλια της
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Οι φωτογραφίες που ανέβασε από τα γενέθλια της

Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη, έγραψε το μοντέλο στην ανάρτησή του

Στέλλα Μούτσιου
Φωτογραφίες από τα γενέθλιά της ανέβασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στα social media.

Το μοντέλο έκλεισε τα 38 και το γιόρτασε μαζί με τους φίλους της, κάνοντας ένα μεγάλο πάρτι, από το οποίο δημοσίευσε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Στα στιγμιότυπα αυτά φαίνεται και η διώροφη τούρτα που είχε επιλέξει, με τα χρωματιστά διαμάντα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχαρίστησε όλους όσους της ευχήθηκαν και δήλωσε τυχερή για τους ανθρώπους που έχει στο πλευρό της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συγκεκριμένα έγραψε: «Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ για τις ευχές σας. Λένε πως οι ευχές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που μας βλέπουν οι άνθρωποι μέσα από τα δικά τους μάτια. Και τα δικά σας είναι τόσο όμορφα και γεμάτα καλοσύνη. Με λούζετε με αγάπη και νιώθω βαθιά, αιώνια ευγνωμοσύνη. Είμαι πολύ τυχερή που σας έχω στο πλευρό μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και ανταποδίδω».

Στέλλα Μούτσιου
