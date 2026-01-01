Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία
Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά, το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου, σχολίασε το μοντέλο
Μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία μοιράστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου.
Πιο αναλυτικά, το μοντέλο κοινοποίησε τρία στιγμιότυπα: ένα από το σήμερα, ένα από την παιδική της ηλικία και ένα τρίτο, δημιουργημένο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο οποίο εμφανίζεται να αγκαλιάζει τον μικρότερο εαυτό της.
Μέσα από τη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απευθύνθηκε στον νεότερο εαυτό της, αναφερόμενη στη δύναμη που χτίζεται μέσα από τις δυσκολίες. Παράλληλα πρόσθεσε, ότι οι φόβοι μετατρέπονται με τον χρόνο σε μαθήματα και θάρρος, ενώ τόνισε ότι το χαμόγελο δεν αποτελεί αδυναμία. Κλείνοντας το μήνυμά της, έκανε έναν σύντομο απολογισμό για το 2025 και έστειλε ευχές για το νέο έτος.
Δείτε την ανάρτησή της
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένα γράμμα στον νεότερο εαυτό μου. Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα, και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή. Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα. Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια. Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει. Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά».
