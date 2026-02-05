Η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στην Ισπανία «με μερικούς από τους αγαπημένους της ανθρώπους»
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στη Μαδρίτη

Ένα ταξίδι στο εξωτερικό και συγκριμένα στην Ισπανία πραγματοποίησε με φίλους της η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια βρέθηκε στη Μαδρίτη μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο, τη Χριστίνα Κοντοβά και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφτηκε μουσεία και περιηγήθηκε σε διάφορα σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram μερικές φωτογραφίες.  «Στην Ισπανία με μερικούς από τους αγαπημένους μου ανθρώπους», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


