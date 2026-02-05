Ματθίλδη Μαγγίρα για Τριαντάφυλλο: Έκανε τον Ταρζάν στο «Survivor» και λέει κλόουν τους άλλους;

Ματθίλδη Μαγγίρα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του

Τη θέση του«Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις μιμήσεις, αλλά και στην πρόσφατη τοποθέτηση του τραγουδιστή γι' αυτό. Από τη μεριά της, η ηθοποιός είπε: «Αυτά τα είπe ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο “Survivor”; Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπε όλα θεωρώ. Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο Τριαντάφυλλος, είχε εξηγήσει ότι αν και έχει δεχτεί πρόταση για το «Your Face Sounds Familiar» δεν είναι θετικός στο να συμμετάσχειΜου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν μιμήσεις και τα λοιπά