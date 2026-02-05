Ματθίλδη Μαγγίρα για Τριαντάφυλλο: Έκανε τον Ταρζάν στο «Survivor» και λέει κλόουν τους άλλους;
Η ηθοποιός σχολίασε τις δηλώσεις του τραγουδιστή σχετικά με τους συμμετέχοντες στο «Your Face Sounds Familiar»

Ιωάννα Μαρίνου
Τη θέση του Τριαντάφυλλου για το «Your Face Sounds Familiar» σχολίασε η Ματθίλδη Μαγγίρα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να χαρακτηρίζει «κλόουν» τους συμμετέχοντες του προγράμματος από τη στιγμή που είχε λάβει μέρος στο «Survivor» και έκανε τον «Ταρζάν», όπως είπε η ηθοποιός.

Η Ματθίλδη Μαγγίρα έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου,  αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις μιμήσεις, αλλά και στην πρόσφατη τοποθέτηση του τραγουδιστή γι' αυτό.  Από τη μεριά της, η ηθοποιός είπε: «Αυτά τα είπe ο Τριαντάφυλλος, ο τραγουδιστής; Που είχε πάει στο “Survivor”; Και είχε πέσει; Που έκανε τον Ταρζάν λέει κλόουν τους άλλους; Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα είπε όλα θεωρώ. Πήγαινε ρε Τριαντάφυλλε να το κάνεις, να δούμε. Πόσο εύκολο είναι; Όταν λες κλόουν ας πούμε, εντάξει. Γιατί δεν είναι κλόουν. Άλλο πράγμα ο κλόουν, άλλο αυτό. Είναι λίγο ανώριμο, ένας καλλιτέχνης, να βάζει ταμπέλα τόσο εύκολα σε οτιδήποτε».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg6tux9fl095)

Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο Τριαντάφυλλος, είχε εξηγήσει ότι αν και έχει δεχτεί πρόταση για το «Your Face Sounds Familiar» δεν είναι θετικός στο να συμμετάσχει: «Μου έχει γίνει γενικά πρόταση. Δεν θα πήγαινα, γιατί δεν μπορώ να κάνω ούτε τον κλόουν, ούτε μπορώ να κάνω αυτό που κάνουν μιμήσεις και τα λοιπά».
