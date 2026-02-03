Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς η Εβελίνα Λυκούδη - Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε, είπε
Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια, σχολίασε η παίκτρια των Αθηναίων
Οικειοθελώς αποχώρησε η Εβελίνα Λυκούδη από το «Survivor», τονίζοντας ότι δεν είναι εύκολες οι συνθήκες που καλούνται να ζήσουν οι παίκτες.
Η διαγωνιζόμενη των Αθηναίων ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεχίσει την πορεία της στο ριάλιτι, λίγο πριν από τον αγώνα ασυλίας. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η 22χρονη μίλησε για έντονη ψυχική και πνευματική πίεση και εξήγησε γιατί δεν θέλει να φτάσει στη μονομαχία. Η Εβελίνα Λυκούδη πρόσθεσε, ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν την αιφνιδίασε, καθώς όπως είπε, η ίδια είχε ζητήσει από την ομάδα να τη συμπεριλάβει στις επιλογές της. Παράλληλα, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες προσπαθούσε να διαχειριστεί την παραμονή της στο παιχνίδι «μέρα με τη μέρα», υπογραμμίζοντας πως σε ψυχικό και πνευματικό επίπεδο ένιωθε ιδιαίτερα πιεσμένη.
Με δάκρυα στα μάτια, η παίκτρια περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης και ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να περιμένει έως την επόμενη διαδικασία αποχώρησης: «Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια. Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα».
