Μίχαελ Οστρόφσκι, ποιος είναι ο «πολυδιάστατος» καλλιτέχνης που θα παρουσιάσει φέτος τη Eurovision

Ο 53χρονος ηθοποιός και παρουσιαστής θα είναι ο οικοδεσπότης του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού, έχοντας στο πλευρό του τη Βικτόρια Σβαρόφσκι





Η







Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μίχαελ Οστρόφσκι





Μπορεί η ηθοποιία «ρίζωσε» μέσα του, ο ίδιος όμως δεν είχε ονειρευτεί τον ευατό του ανάμεσα σε ρόλους, θεατρικές σκηνές, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πλατό. «Δεν είχα ποτέ επάγγελμα-όνειρο. Πιστεύω ότι τελικά γίνεσαι αυτό που ήδη είσαι. Και, απ’ ό,τι φαίνεται, εγώ είμαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα», είχε εξομολογηθεί κάποτε.



Τα πρώτα του βήματα τα έκανε σε μία μικρή θεατρική σκηνή στο Γκρατς. Σε αυτή την πόλη τελικά «έριξε άγκυρα», επιλέγοντάς την ως σπίτι του. «Το Γκρατς είναι μια απίστευτα χαλαρή πόλη — υπέροχοι άνθρωποι, κουλτούρα, εξαιρετικό καλλιτεχνικό πνεύμα και, φυσικά, είναι και πολύ όμορφη», είχε πει σε συνέντευξή του, εξηγώντας τι ήταν αυτό που τον κράτησε εκεί.



Το 2001 εξασφάλισε τον πρώτο του ρόλο σε ταινία μικρού μήκους της σκηνοθέτριας Μπάρμπαρα Άλμπερτ και υιοθέτησε το όνομα με το οποίο χάραξε την καλλιετεχνική του πορεία. Από Στόκινγκερ έγινε λοιπόν Όστρόφσκι, για να μη δημιουργηθεί σύγχυση στον κόσμο, αφού ένας συνονόματος συνάδελφός του είχε κάνει την εμφάνισή του πριν από εκείνον στα καλλιτεχνικά δρώμενα.



Τρία χρόνια αργότερα, το 2004, η καριέρα του απογειώθηκε με το «Nacktschnecken», με πολλές συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές να ακολουθούν. Αφού είχε πλέον καθιερωθεί ως ηθοποιός σκέφτηκε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του και σε άλλους κλάδους. Έτσι, «επανασυστήθηκε» στον κόσμο ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, αλλά και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών.



Η απόφασή του να περάσει τα «σύνορα» της υποκριτικής και να δοκιμαστεί και σε άλλους χώρους τον δικαίωσε, αφού βραβεύτηκε για την παρουσία του τόσο ως σεναριογράφος όσο και ως παρουσιαστής. Το 2011 κέρδισε το Αυστριακό Κινηματογραφικό Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου για την ταινία «Η ακούσια απαγωγή της κυρίας Έλφριντε Ότ», ενώ για την παρουσίαση του 100 Years of Radio τιμήθηκε με το τηλεοπτικό βραβείο Romy.



Σε μερικούς μήνες, ο Μίχαελ Οστρόφσκι θα βρεθεί στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης, αυτή της Eurovision, με τη χώρα του να του εμπιστεύεται την παρουσίαση.