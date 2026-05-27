Πώς στήθηκε η απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα: Το κόλπο με το Ε9, τα χωράφια του δημοσίου και οι «μαϊμού» αγρότες

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχεδόν στο σύνολό τους, δεν έχουν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα ή δεν έχουν καθόλου επιτήδευμα, δεν έχουν εκδώσει σχετικά παραστατικά εσόδων – εξόδων, ενώ έχει προκύψει πληθώρα περιπτώσεων που η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι εντελώς άσχετη με τον αγροτικό τομέα καθώς μεταξύ των συλληφθέντων μια είναι καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι υγειονομικών καταστημάτων κ.ά.Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών αυτών, κάτι που καθιστά την καλλιέργειά τους αδύνατη.Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, από τη δράση της Ε.Ο., ξεπερνάει τα 4.500.000€.Οι συλλήψεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγιναν χτες (26/5) με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κιλκίς, Σέρρες, Καβάλα.Συνολικά διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οκτώ οικίες και δυο Κ.Υ.Δ. ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:•​302.825 ευρώ•​18 χρυσές λίρες•​12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 1 δίκυκλο, 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) και 1 αγροτικό μηχάνημα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες•​Τραπεζικές κάρτες•​13 κινητά τηλέφωνα•​Ηλεκτρονικοί υπολογιστές•​τάμπλετ•​Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων•​Σφραγίδες επιχειρήσεων•​Πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής•​Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων που, μεταξύ άλλων, ανέγραφαν κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων•​Πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.Παράλληλα, κατόπιν έκδοσης σχετικών Διατάξεων του Εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα Εφετών, πραγματοποιήθηκε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών συνολικά 26 εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικές θυρίδες που όπως διαπιστώθηκε διατηρούν τέσσερεις εκ των συλληφθέντων. Επιπλέον, με τις ως άνω Διατάξεις πραγματοποιήθηκε δέσμευση και των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων, καθότι όπως προέκυψε από την έρευνα έχουν προβεί σε αγορά διαμερισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων με χρήματα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα.