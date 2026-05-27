Πώς στήθηκε η απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα: Το κόλπο με το Ε9, τα χωράφια του δημοσίου και οι «μαϊμού» αγρότες
Εκατοντάδες ψευδείς αιτήσεις για αγροτεμάχια που δεν τους ανήκαν, δήλωναν ξένα χωράφια ως νοικιασμένα – Ζημία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, 17 συλλήψεις
Πάνω από έξι μήνες διήρκησε η έρευνα των αξιωματικών του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προκειμένου να «δέσουν» την υπόθεση και να προβούν σε συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε τους μηχανισμούς και έλαβε παρανόμως επιδοτήσεις άνω των 4.000.0000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι αστυνομικές αρχές έμειναν εμβρόντητες όταν αξιοποιώντας τα γεωχωρικά δεδομένα των αγροτεμαχίων που είχαν δηλώσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και είχαν λάβει για αυτά επιδοτήσεις διαπίστωσαν ότι αυτά είτε ανήκαν στο δημόσιο, είτε σε άλλους ιδιοκτήτες.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές η έρευνα των αστυνομικών αρχών ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2025 όταν έλαβε σημαντικές πληροφορίες για την δράση ατόμων που ενεργώντας ως εγκληματική ομάδα, υποβάλλουν ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης για λογαριασμό τρίτων προσώπων, φερόμενων παραγωγών και καταχωρούν στις αιτήσεις αυτές τα στοιχεία των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να λαμβάνουν οι ίδιοι τις χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI κατάφεραν και συνέλεξαν όλα τα στοιχεία της απάτης, εξαρθρώνοντας την εγκληματική οργάνωση και συλλαμβάνοντας 17 άτομα, εκ των οποίων έξι αρχηγικά μέλη ενώ η δράση της θεωρείται ότι ξεκίνησε από το 2019 και διήρκησε έως και σήμερα ενώ η δράση τους κάλυπτε μεγάλο μέρος της επικράτειας.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διευκολύνθηκε σημαντικά καθώς εκμεταλλεύτηκε την εξειδίκευση, την εμπειρία και τις ειδικές γνώσεις των μελών της, μέσω των δύο υπαλλήλων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που συμμετείχαν σε αυτή, καθώς και τα κενά που υπήρχαν στη διαδικασία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.). Έτσι εντόπιζε σε όλη την επικράτεια της χώρας επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα σε Ε.Α.Ε. προηγούμενων ετών αγροτεμάχια, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούσε, κατά κύριο λόγο ως μισθωμένα, σε ψευδείς Ε.Α.Ε. που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για λήψη ενίσχυσης.
Τα ακίνητα αυτά βρίσκονταν κατά κύριο λόγο μακριά από τη μόνιμη κατοικία των αιτούντων την ενίσχυση, αλλά και από τον τόπο καταγωγής και κατοικίας των φερόμενων ως ιδιοκτητών – μισθωτών.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2025 κατά την υποβολή των Ε.Α.Ε. η εγκληματική οργάνωση άλλαξε τον μεθοδολογία όσον αφορά την καταχώριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δηλούμενων αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, ενώ τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιούσε μεγάλο αριθμό φερόμενων ιδιοκτητών - εκμισθωτών των αγροτεμαχίων ανά δήλωση, στις αιτήσεις των μελών της για το 2025 οι δηλούμενες εκτάσεις καταχωρήθηκαν, είτε ως ιδιόκτητες, είτε ως μισθωμένες από έναν εκμισθωτή, που είναι μάλιστα μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της εγκληματικής οργάνωσης .
Οι Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης υποβάλλονταν από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους Κέντρου Υποδοχής Δηλώσειων ( Κ.Υ.Δ.), κυρίως μέσω εισόδου στο σύστημα υποβολής δηλώσεων με προσωπικούς κωδικούς «taxis» των αιτούντων, είτε μέσω συγκεκριμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, από τις συνολικά 946 αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2019-2024, οι 790 υποβλήθηκαν ή επεξεργάστηκαν κατόπιν εισόδου στο σύστημα δηλώσεων με κωδικούς «taxis» του κάθε αιτούντα, ενώ τουλάχιστον 68 ακόμα υποβλήθηκαν μέσω του Κ.Υ.Δ. που εργάζονταν οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι Κ.Υ.Δ.
Ακόμα, όπως διαπιστώθηκε, η επεξεργασία ή υποβολή των Ε.Α.Ε. γινόταν από συγκεκριμένες IP διευθύνσεις, με κατόχους τη σύζυγο του ενός υπαλλήλου Κ.Υ.Δ., τον πατέρα του δεύτερου υπαλλήλου Κ.Υ.Δ., καθώς και το Κ.Υ.Δ. στο οποίο εργάζονται οι εν λόγω, γεγονός που τεκμηριώνει τον κεντρικό χειρισμό από τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης.
Το κόλπο με το Ε9 και οι διαγραφέςΟι φερόμενοι εκμισθωτές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είτε δεν κατείχαν περιουσία είτε ήταν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, που όμως βρίσκονταν σε άλλες περιοχές από αυτές των δηλούμενων, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις όπου τα επίμαχα αγροτεμάχια καταχωρήθηκαν προσχηματικά στο Ε9 των αιτούντων ή των φερόμενων εκμισθωτών με αναφερόμενη αιτιολογία «Ορθή καταχώριση». Όμως στη συνέχεια τα αγροτεμάχια διαγράφηκαν από το Ε9 με αναφερόμενες αιτιολογίες «Εκ Παραδρομής Καταχώριση», «Εκ Παραδρομής Εγγραφή» ή «Λάθος Καταχώριση».
Ανεπάγγελτοι με αγορές διαμερισμάτωνΣυνολικά στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων πάνω από 1.500 φυσικά πρόσωπα, κάποιοι εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από μια αιτήσεις ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φερόμενων εκμισθωτών, κατάγονται ή είναι κάτοικοι του Νομού Σερρών ή του Νομού Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνδέεται με την καταγωγή και κατοικία των υπαλλήλων Κ.Υ.Δ., καθώς και με την καταγωγή και κατοικία αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχεδόν στο σύνολό τους, δεν έχουν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα ή δεν έχουν καθόλου επιτήδευμα, δεν έχουν εκδώσει σχετικά παραστατικά εσόδων – εξόδων, ενώ έχει προκύψει πληθώρα περιπτώσεων που η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητά τους είναι εντελώς άσχετη με τον αγροτικό τομέα καθώς μεταξύ των συλληφθέντων μια είναι καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς, υπάλληλοι υγειονομικών καταστημάτων κ.ά.
Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών αυτών, κάτι που καθιστά την καλλιέργειά τους αδύνατη.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές η ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, από τη δράση της Ε.Ο., ξεπερνάει τα 4.500.000€.
Οι συλλήψεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγιναν χτες (26/5) με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κιλκίς, Σέρρες, Καβάλα.
Συνολικά διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οκτώ οικίες και δυο Κ.Υ.Δ. ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
•302.825 ευρώ
•18 χρυσές λίρες
•12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 1 δίκυκλο, 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) και 1 αγροτικό μηχάνημα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
•Τραπεζικές κάρτες
•13 κινητά τηλέφωνα
•Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
•τάμπλετ
•Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων
•Σφραγίδες επιχειρήσεων
•Πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής
•Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων που, μεταξύ άλλων, ανέγραφαν κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων
•Πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Παράλληλα, κατόπιν έκδοσης σχετικών Διατάξεων του Εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα Εφετών, πραγματοποιήθηκε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών συνολικά 26 εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ δεσμεύτηκαν και οι τραπεζικές θυρίδες που όπως διαπιστώθηκε διατηρούν τέσσερεις εκ των συλληφθέντων. Επιπλέον, με τις ως άνω Διατάξεις πραγματοποιήθηκε δέσμευση και των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων εμπλεκόμενων προσώπων, καθότι όπως προέκυψε από την έρευνα έχουν προβεί σε αγορά διαμερισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων με χρήματα προερχόμενα από την εγκληματική δραστηριότητα.
