Ο Κρις Πρατ αποκάλυψε το όνομα με το οποίο είχε σκεφτεί να κάνει καριέρα ως ηθοποιός
Ο 46χρονος σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι επρόκειτο για παρατσούκλι που του είχαν δώσει συνάδελφοί του, όταν δούλευε ως σερβιτόρος
Το όνομα με το οποίο σκεφτόταν να κάνει την «είσοδό» του στην κινηματογραφική βιομηχανία αποκάλυψε ο Κρις Πρατ. Όπως είπε, ο 46χρονος σταρ του Χόλιγουντ επρόκειτο για ένα παρατσούκλι που είχε πριν γίνει γνωστός και το οποίο σκέφτηκε σοβαρά να κρατήσει ως καλλιτεχνικό όνομα, όταν μπήκε στον χώρο του θεάματος.
«Θα λεγόμουν “Κρίστο”», δήλωσε στο επεισόδιο της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου του podcast «Happy Sad Confused». «Είχα καρτελάκι με το όνομα Κρίστοφερ (Christopher), αλλά στο Bubba Gump’s Shrimp Company το κομμάτι ''φερ'' (PHER) είχε σβηστεί, οπότε έγραφε ''Κρίστο'' (Christo)», εξήγησε.
Ο Πρατ σημείωσε ότι την περίοδο που εργαζόταν ως σερβιτόρος, οι συνάδελφοί του τον γνώριζαν με αυτό το όνομα. «Όλοι με φώναζαν Κρίστο για πολύ καιρό», είπε. «Στο Bubba Gump υπήρχε μεγάλη εναλλαγή προσωπικού και οι καινούργιοι υπάλληλοι νόμιζαν ότι το όνομά μου ήταν όντως Κρίστο», επισήμανε.
Το όνομα είχε γίνει τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής του τότε, που σκέφτηκε να το μεταφέρει και στη μετέπειτα καριέρα του στο Χόλιγουντ. «Καθώς προσπαθούσα να έρθω στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσω τα όνειρά μου, ένα κομμάτι μου σκεφτόταν σοβαρά: μήπως να λέγομαι απλώς “Κρίστο”;».
Τελικά, όμως, αποφάσισε να χρησιμοποιεί απλώς το «Κρις», μπαίνοντας έτσι στην ίδια κατηγορία με τους Κρις Πάιν, Κρις Έβανς και Κρις Χέμσγουορθ. «Νομίζω ότι κάποιος σε αυτή την περιοδεία για την ταινία με αποκάλεσε Κρις Πάιν», παραδέχτηκε. «Δεν νομίζω ότι με μπέρδεψαν. Μάλλον είναι η παρήχηση», συμπλήρωσε.
Σήμερα, ο Πρατ παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος επαγγελματικά, αλλά δίνει προτεραιότητα και στην οικογένειά του, στη σύζυγό του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ και στα τέσσερα παιδιά του, τη Λάιλα, την Ελοΐζ, τον Φορντ, που έχει αποκτήσει με τη Σβαρτσενέγκερ, και τον Τζακ, από τον προηγούμενο γάμο του με την Άννα Φάρις.
«Προσπαθώ όλο και περισσότερο να βάζω σε προτεραιότητα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου όσο μπορώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επέλεξε να γυρίσει τη νέα του ταινία «Mercy» επειδή τα γυρίσματα γίνονταν στο Λος Άντζελες.
Chris Pratt Reveals the Unique Name He Almost Went by Before Making It Big in Hollywood https://t.co/2Ije7Zsds6— People (@people) January 22, 2026
