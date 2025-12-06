Ο Κρις Πρατ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ για τον τάφο του Αγίου Πέτρου
Ο Κρις Πρατ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ για τον τάφο του Αγίου Πέτρου
Το ντοκιμαντέρ γυρίζεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Νεκρόπολη του Βατικανού
Σε ντοκιμαντέρ για τον τάφο του Αγίου Πέτρου θα πρωταγωνιστήσει ο Κρις Πρατ.
Ο τάφος του Αγίου Πέτρου, που βρίσκεται στη Νεκρόπολη του Βατικανού. Το νέο ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη του τάφου του Αποστόλου, με τον ηθοποιό Κρις Πρατ ως πρωταγωνιστή. Το ντοκιμαντέρ γυρίζεται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και στη Νεκρόπολη του Βατικανού, το νεκροταφείο κάτω από την πόλη του Βατικανού.
Η Vatican Media, η Fabbrica di San Pietro (ίδρυμα της Καθολικής Εκκλησίας που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της Βασιλικής) και η ισπανική εταιρεία παραγωγής AF Films συνεργάζονται για την παραγωγή του έργου, το οποίο δεν έχει ακόμα τίτλο.
Ο Κρις Πρατ θα έχει βασικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ και θα καθοδηγεί τους θεατές στην ιστορία του Αγίου Πέτρου. Η Πάολα Όρτιζ θα σκηνοθετήσει το έργο, με σενάριο του Αντρέα Τορνιέλι και τη συμβολή του ειδικού του Βατικανού Πιέτρο Ζάντε. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2026, με αφορμή την 400η επέτειο από τα εγκαίνια της σημερινής Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στις 18 Νοεμβρίου 1626.
Για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ ο Πρατ δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με τον Πάπα Λέοντα και το Βατικανό για αυτό το έργο. Η ιστορία του Αγίου Πέτρου είναι θεμελιώδης για τη χριστιανική πίστη και είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την πρόσβαση που μου δόθηκε για να βοηθήσω στην προβολή της κληρονομιάς του στην οθόνη».
Σύμφωνα με τη σύνοψη του ντοκιμαντέρ: «Βήμα προς βήμα, μέσω αποκλειστικών εικόνων που δεν έχουν προβληθεί ξανά, ο θεατής θα ταξιδέψει στο χρόνο και θα ανακαλύψει τον τάφο του Αγίου Πέτρου, τον οποίο ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ήθελε να διατηρήσει, ισοπεδώνοντας τον λόφο του Βατικανού για να χτίσει την πρώτη μεγάλη Βασιλική στην οποία ενσωματώθηκε η περιοχή του τάφου. Μέσα από ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικές ανακαλύψεις, θα οδηγηθούμε στην αναγνώριση του τόπου ταφής του Αποστόλου στη Νεκρόπολη του Βατικανού, που ανακοινώθηκε επίσημα το 1950 από τον Πίο ΙΒ΄, τον Πάπα που δέκα χρόνια νωρίτερα ήθελε να ξεκινήσει ανασκαφές κάτω από τη Βασιλική».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
American actor Chris Pratt is currently filming a documentary on the Vatican Necropolis. Produced by Vatican Media, the Fabric of St Peter, and AF Films, it will be released in 2026. https://t.co/tBDxlejzvX— Vatican News (@VaticanNews) December 5, 2025
