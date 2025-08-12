Η Έλενα Χαραλαμπούδη περιέγραψε ένα περιστατικό με θαυμάστριά της: Μπήκε από το παράθυρο του αυτοκινήτου και φώναζε «σ’ αγαπώ»
Στον δρόμο βιώνω κάτι φοβερό, πρόσθεσε για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο
Για την αγάπη που δέχεται από τον κόσμο, αλλά και τα σχόλια που ακούει στον δρόμο μίλησε η Έλενα Χαραλαμπούδη, περιγράφοντας περιστατικά που έχει ζήσει με θαυμαστές της. Η κωμικός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε μία γυναίκα που σχεδόν μπήκε στο αυτοκίνητό της για να της εκφράσει την αγάπη της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η Έλενα Χαραλαμπούδη δήλωσε αρχικά: «Στον δρόμο βιώνω κάτι φοβερό, σταματούν γυναίκες και άντρες με το αυτοκίνητο. Μία κυρία μπήκε από το παράθυρο του αυτοκινήτου και μου φώναζε "σ’ αγαπώ"», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης, ότι πολλές γυναίκες της φωνάζουν «μιλφάρες» όταν τη βλέπουν στον δρόμο.
Τέλος, μίλησε για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί. Όπως είπε, της έχουν προτείνει να συμμετάσχει σε πάνελ εκπομπής, πράγμα που θεωρεί ότι δεν της ταιριάζει, αφού δεν μπορεί να μπει σε καλούπια. «Μου έχουν γίνει προτάσεις να βρίσκομαι σε πάνελ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν μπαίνω σε καλούπι, θα έκανα κακό σε μια τέτοια ομάδα, λέω ό,τι σκέφτομαι και έχω άναρχο λόγο», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί, εξηγώντας πως δεν τους δίνει ιδιαίτερη σημασία. «Δεν θυμάμαι τα αρνητικά σχόλια, τα βλέπω με την ίδια οπτική όπως τα θετικά», εξήγησε. Αναφορικά με το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, δήλωσε: «Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο κοντά στο μέσο που λέγεται τηλεόραση, χωρίς να αλλοιωθεί αυτό που κάνουμε στο YouTube».
