Μουσικό γκαλά «Ελπίδα και αγάπη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
GALA
Μέγαρο Μουσική Αθηνών ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Ελπίδα

Μουσικό γκαλά «Ελπίδα και αγάπη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια βραδιά για τη στήριξη των παιδιών  που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής

Μουσικό γκαλά «Ελπίδα και αγάπη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Tο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών, διοργανώνουν ένα μοναδικό Μουσικό Γκαλά «Ελπίδας και Αγάπης» με τον διεθνούς φήμης μαέστρο Alvise Casellati, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 20.30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Casellati, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώνει τις δυνάμεις του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών δημιουργώντας ένα εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, ύμνο στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι.

Μουσικό γκαλά «Ελπίδα και αγάπη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών


Η διεθνώς καταξιωμένη Ελληνίδα υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση και ο διακεκριμένος Ιταλός τενόρος Giorgio Berrugi θα συνοδεύσουν με τις φωνές τους αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι στην κλασική μουσική. Μια βραδιά όπου η δύναμη της μουσικής συναντά την προσφορά και μετατρέπεται σε πράξη αγάπης και στήριξης για τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής, καθώς όλα τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης