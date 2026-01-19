«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»
GALA
Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ Μπικίνι Instagram Μαλδίβες

«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»

Η 60χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στις Μαλδίβες

«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»
18 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο γύρο αποθεωτικών σχολίων αποκόμισε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ σε ανάρτησή της στο Instagram με βίντεό της σε πισίνα φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι.

«Τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία» έγραψαν οι followers της ηθοποιού που συνεχίζει να απολαμβάνει τον ήλιο στις Μαλδίβες.

«Μακάρι να ήσουν εδώ @_.herebaaatoll. Φοράω το αγαπημένο μου μπικίνι Cheetah από την @elizabethhurleybeach» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Χάρλεϊ.



Την Κυριακή η Βρετανίδα ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα άλλο άλμπουμ από τις διακοπές στις Μαλδίβες ποζάροντας μέσα σε μπανιέρα με αφρούς, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ήταν γυμνή με γυρισμένη την πλάτη στον φακό, όσο λουζόταν.

«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»
«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης