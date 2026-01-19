«Γαζέλα» με μπικίνι η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο Instagram και της γράφουν «τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία»
Η 60χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στις Μαλδίβες
Νέο γύρο αποθεωτικών σχολίων αποκόμισε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ σε ανάρτησή της στο Instagram με βίντεό της σε πισίνα φορώντας ένα λεοπάρ μπικίνι.
«Τι απίστευτο κορμί σε αυτή την ηλικία» έγραψαν οι followers της ηθοποιού που συνεχίζει να απολαμβάνει τον ήλιο στις Μαλδίβες.
«Μακάρι να ήσουν εδώ @_.herebaaatoll. Φοράω το αγαπημένο μου μπικίνι Cheetah από την @elizabethhurleybeach» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Χάρλεϊ.
Την Κυριακή η Βρετανίδα ηθοποιός είχε δημοσιεύσει ένα άλλο άλμπουμ από τις διακοπές στις Μαλδίβες ποζάροντας μέσα σε μπανιέρα με αφρούς, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο ήταν γυμνή με γυρισμένη την πλάτη στον φακό, όσο λουζόταν.
