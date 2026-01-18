H Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε στα 60 της γυμνή στο μπάνιο, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες
Γυμνή πόζαρε η 60χρονη Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μέσα στο μπάνιο, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στα social media.
Διακοπές στις Μαλδίβες έκανε η ηθοποιός μαζί με τον γιο της, Ντέμιαν και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου δημοσίευσε φωτογραφίες από την απόδρασή τους σε ιδιωτικό θέρετρο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις εικόνες η Χάρλεϊ ποζάρει μέσα σε μπανιέρα με αφρούς, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο πόζαρε γυμνή με γυρισμένη την πλάτη στον φακό, όσο λουζόταν.
Σε άλλες εικόνες η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με τον γιο της, ενώ δεν έλειψαν και στιγμιότυπά της με μαγιό, αλλά και από τις βραδινές βόλτες που έκανε. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, σημείωσε: «Θεέ μου. Λατρεύω τις Μαλδίβες και ήμουν ενθουσιασμένη που ήμουν από τους πρώτους επισκέπτες στο ολοκαίνουργιο, ιδιωτικό νησί Here Baa Atoll Maldives. Φτάσαμε με υδροπλάνο κατευθείαν στη δική μας προβλήτα της βίλας. Τι τέλειος τρόπος να ξεκινήσει το 2026».
