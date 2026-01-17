Άρης Δαβαράκης: Ήταν μια πραγματικότητα για εμένα, ότι κοιτούσα κυρίως τα αγόρια, αυτό εννοούσα όταν είπα ότι είμαι ομοφυλόφιλος
Σε όλη μου τη ζωή με γοήτευε το φλερτ, ανέφερε ο στιχουργός και δημοσιογράφος
Στη σεξουαλικότητά του αναφέρθηκε ο Άρης Δαβαράκης, εξηγώντας ότι όταν αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος, ήθελε να μεταφέρει ότι για εκείνον ήταν ξεκάθαρο, πως ένιωθε έλξη κυρίως προς τα αγόρια.
Ο στιχουργός και δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή που προχώρησε σε μία δημόσια δήλωση σχετικά με τις σεξουαλικές του προτιμήσεις: «Εγώ παραήμουν ήσυχη περίπτωση, μονογαμικός τύπος. Όταν μου πήρε συνέντευξη η Μαλβίνα και είπα ανοιχτά ότι είμαι γκέι, με ρώτησε η γυναίκα, η φιλενάδα μου, “να το βάλουμε τίτλο;”. Να το βάλουμε, λέω, γιατί να μην το βάλουμε; Δεν ήμουν ο πρώτος που το είπε αλλά θυμάμαι κάποιους ανθρώπους να παλεύουν για το θέμα».
Στη συνέχεια, σχολίασε πώς αντιμετώπισε την προσωπική του αλήθεια και τις προσδοκίες που είχε από τη δημόσια αποκάλυψη που έκανε: «Δεν περίμενα κάτι. Ίσως αυτός ο αυτισμός να ήταν μία ευλογία τελικά. Γιατί δεν περίμενα, ας πούμε, ότι κάτι θα με μπλοκάρει, επειδή θα πω αυτό το πράγμα ή ότι θα το πληρώσω με έναν τρόπο. Ήταν μια πραγματικότητα για μένα, ότι κοιτούσα κυρίως τα αγόρια, αυτό εννοούσα όταν είπα ότι είμαι ομοφυλόφιλος».
Ο στιχουργός και δημοσιογράφος ανέφερε σε άλλο σημείο τι τον γοήτευε στη ζωή του και στις σχέσεις του: «Σε όλη μου τη ζωή με γοήτευε το φλερτ και όλα τα προκαταρκτικά που συμβαίνουν πριν το σεξ. Όλη αυτή τη γοητεία του “αρέσω, δεν του αρέσω”, “μ’ αρέσει, δεν μ’ αρέσει”. Δεν το βρίσκω κακό να είσαι έτσι».
Ο Άρης Δαβαράκης μίλησε και για το AIDS και πώς επηρέασε τον κύκλο των φίλων του: «Το AIDS το καταλάβαμε με την πολύ σκληρή πλευρά της ζωής, γιατί οι φίλοι μας, πολλοί φίλοι μας, αρρώστησαν και πέθαναν. Απ’ αυτές τις παρέες, τις χαρούμενες, που λέμε “gay”, με αυτή την έννοια του χαρούμενου και του gay. Πλάκωσε ξαφνικά ένας πανικός. Τρέχαμε στα νοσοκομεία, υπήρχαν αγωνίες, ήταν πάρα πολύ σκληρή αυτή η φάση. Πάρα πολύ σκληρή, γιατί ήταν πολύ κοντινοί μας άνθρωποι. Ένας ένας φεύγανε».
