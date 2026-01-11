H Νίκολα Πελτζ «εξαφάνισε» τους Μπέκαμ από τα social media και το ρήγμα βαθαίνει ακόμα περισσότερο
H Νίκολα Πελτζ «εξαφάνισε» τους Μπέκαμ από τα social media και το ρήγμα βαθαίνει ακόμα περισσότερο
Από τα δημόσια «σ’ αγαπώ» στη σιωπή και τα block – Πώς η σχέση νύφης - πεθεράς έφτασε στο σημείο μηδέν
Νέο κεφάλαιο στο οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ, με τη Νίκολα Πελτζ να αφαιρεί κάθε αναφορά στην οικογένεια του συζύγου της από τα social media, λίγες εβδομάδες αφότου ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να μπλόκαρε τους γονείς και τα αδέλφια του, σηματοδοτώντας τη βαθύτερη κρίση στις μεταξύ τους σχέσεις.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση, με λόγια αγάπης και δημόσιες ανταλλαγές φιλιών και καρδιών, δεν υπάρχει πλέον στο προφίλ της Νίκολα – μια εξέλιξη που πολλοί ερμηνεύουν ως ξεκάθαρη ένδειξη αποστασιοποίησης.
Η κίνηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η απομάκρυνση δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά βαθιά και ουσιαστική.
Παράλληλα, πηγές μιλούσαν για δυσαρέσκεια της Βικτόρια επειδή δεν είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της τελετής, ενώ υποστήριζαν ότι την ημέρα του γάμου οι Μπέκαμ είχαν περάσει σε δεύτερο πλάνο, με το επίκεντρο να είναι η οικογένεια Πελτζ.
Η Νίκολα είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στα σενάρια εξηγώντας ότι η ίδια ήθελε να φορέσει δημιουργία της πεθεράς της αλλά το ατελιέ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το φόρεμα. «Δεν υπάρχει διαμάχη. Καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια», είχε δηλώσει, εκφράζοντας τη λύπη της για όσα γράφονταν.
Για ένα διάστημα, το ζευγάρι και η οικογένεια Μπέκαμ προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας δημόσιες αντιπαραθέσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με αποκαλύψεις, το περασμένο καλοκαίρι η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Ο Μπρούκλιν φέρεται να ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του – όχι στο πλαίσιο νομικής διαμάχης, αλλά ως προσωπικό αίτημα.
Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από όσα ο ίδιος θεωρούσε «κακόβουλες διαρροές» εις βάρος της Νίκολα, με υπονοούμενα ότι εκείνος είναι «ελεγχόμενος» ή «όμηρος» στη σχέση τους.
Η ρήξη έγινε ακόμη πιο εμφανής όταν ο Μπρούκλιν απουσίασε από σημαντικά οικογενειακά γεγονότα, όπως τα 50ά γενέθλια του πατέρα του και άλλες κομβικές στιγμές για την οικογένεια. Παράλληλα, διαρροές ανέφεραν ότι έχει δηλώσει σε φίλους του πως η σχέση με τους γονείς του «έχει τελειώσει».
Την ίδια ώρα, διατηρεί επαφή μόνο με τους παππούδες του, και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι η σχέση αγάπης μαζί τους παραμένει άθικτη.
Παρά το παγωμένο κλίμα, πηγές από το περιβάλλον των Μπέκαμ υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα της συμφιλίωσης. «Θα είναι πάντα ο γιος τους», λένε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να εκφράζουν δημόσια την αγάπη τους.
Το αν η διαγραφή των Μπέκαμ από τα social media της Νίκολα Πελτζ αποτελεί το οριστικό τέλος ή απλώς ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά οικογενειακή κρίση, μένει να φανεί. Για την ώρα, πάντως, το ρήγμα μοιάζει βαθύτερο από ποτέ.
Η κίνηση που άναψε φωτιέςΗ 31χρονη ηθοποιός προχώρησε σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, διαγράφοντας από το Instagram κάθε ανάρτηση που περιλάμβανε μέλη της οικογένειας του άνδρα της. Ανάμεσά τους και ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα γενεθλίων προς την πεθερά της, το οποίο στο παρελθόν είχε παρουσιαστεί ως απόδειξη ότι οι φήμες περί ρήξης ήταν υπερβολικές.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση, με λόγια αγάπης και δημόσιες ανταλλαγές φιλιών και καρδιών, δεν υπάρχει πλέον στο προφίλ της Νίκολα – μια εξέλιξη που πολλοί ερμηνεύουν ως ξεκάθαρη ένδειξη αποστασιοποίησης.
Το block που επιβεβαίωσε τα σενάριαΛίγο νωρίτερα, ο μικρότερος αδελφός του Μπρούκλιν, Κρουζ, είχε ρίξει λάδι στη φωτιά, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι ο Μπρούκλιν είχε μπλοκάρει ολόκληρη την οικογένεια στα social media. Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο για «unfollow», αλλά για πλήρη αποκλεισμό, κάτι που –όπως είπε– διαπίστωσαν όλοι όταν ξύπνησαν μπλοκαρισμένοι.
Η κίνηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η απομάκρυνση δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά βαθιά και ουσιαστική.
Η αρχή της κρίσης: Ο γάμος του 2022Οι πρώτες ρωγμές στις σχέσεις Νίκολα - Βικτόρια εμφανίστηκαν μετά τον πολυτελή γάμο της Νίκολα με τον Μπρούκλιν, τον Απρίλιο του 2022. Τότε, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η νύφη αρνήθηκε να φορέσει νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια, επιλέγοντας οίκους όπως Valentino, Dior και Versace.
Παράλληλα, πηγές μιλούσαν για δυσαρέσκεια της Βικτόρια επειδή δεν είχε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της τελετής, ενώ υποστήριζαν ότι την ημέρα του γάμου οι Μπέκαμ είχαν περάσει σε δεύτερο πλάνο, με το επίκεντρο να είναι η οικογένεια Πελτζ.
Η Νίκολα είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στα σενάρια εξηγώντας ότι η ίδια ήθελε να φορέσει δημιουργία της πεθεράς της αλλά το ατελιέ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το φόρεμα. «Δεν υπάρχει διαμάχη. Καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια», είχε δηλώσει, εκφράζοντας τη λύπη της για όσα γράφονταν.
Οι διαψεύσεις και το «καμία οικογένεια δεν είναι τέλεια»
Για ένα διάστημα, το ζευγάρι και η οικογένεια Μπέκαμ προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας δημόσιες αντιπαραθέσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με αποκαλύψεις, το περασμένο καλοκαίρι η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Ο Μπρούκλιν φέρεται να ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του – όχι στο πλαίσιο νομικής διαμάχης, αλλά ως προσωπικό αίτημα.
Επικοινωνία μόνο μέσω δικηγόρων
Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από όσα ο ίδιος θεωρούσε «κακόβουλες διαρροές» εις βάρος της Νίκολα, με υπονοούμενα ότι εκείνος είναι «ελεγχόμενος» ή «όμηρος» στη σχέση τους.
Η ρήξη έγινε ακόμη πιο εμφανής όταν ο Μπρούκλιν απουσίασε από σημαντικά οικογενειακά γεγονότα, όπως τα 50ά γενέθλια του πατέρα του και άλλες κομβικές στιγμές για την οικογένεια. Παράλληλα, διαρροές ανέφεραν ότι έχει δηλώσει σε φίλους του πως η σχέση με τους γονείς του «έχει τελειώσει».
Απόντας από τις οικογενειακές στιγμές
Την ίδια ώρα, διατηρεί επαφή μόνο με τους παππούδες του, και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας ότι η σχέση αγάπης μαζί τους παραμένει άθικτη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παρά το παγωμένο κλίμα, πηγές από το περιβάλλον των Μπέκαμ υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια δεν έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα της συμφιλίωσης. «Θα είναι πάντα ο γιος τους», λένε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν να εκφράζουν δημόσια την αγάπη τους.
Η ελπίδα για συμφιλίωση
Το αν η διαγραφή των Μπέκαμ από τα social media της Νίκολα Πελτζ αποτελεί το οριστικό τέλος ή απλώς ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά οικογενειακή κρίση, μένει να φανεί. Για την ώρα, πάντως, το ρήγμα μοιάζει βαθύτερο από ποτέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα