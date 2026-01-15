Ο Κρις Νοθ απαντά για τις αιχμές που άφησε για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Δεν αξίζει όλη αυτή η συζήτηση
Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για να ανησυχείτε, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Την απάντησή του έδωσε ο Κρις Νοθ για τις αιχμές που άφησε για τη βράβευση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις Χρυσές Σφαίρες, μέσα από τα social media του.
Ο ηθοποιός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Η ελαφρώς σαρκαστική απάντηση μου σε σχόλιο στο διαδίκτυο φαίνεται να έχει προκαλέσει θύελλα. Δεν είναι είδηση. Δεν αξίζει όλη αυτή η συζήτηση. Είναι χάσιμο χρόνου σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για να ανησυχείτε».
Τι είχε γράψει ο Κρις Νοθ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου τιμήθηκε με το βραβείο Carol Burnett και τρεις ημέρες αργότερα, στις 9 Ιανουαρίου, ο Νοθ ανάρτησε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία από το γυμναστήριο, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γ@μώ τα νέα χρόνια. Πάμε».
Στα σχόλια της ανάρτησης, κάποιος σημείωσε: «Εννοείς γ@μώ για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και το βραβείο της, σωστά; lol», με τον ηθοποιό να απαντά: «Σωστά».
