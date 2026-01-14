Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ, επιτέθηκε σε οδηγό που είχε καλέσει μέσω εφαρμογής
Κίφερ Σάδερλαντ Σύλληψη Οδηγός

Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ, επιτέθηκε σε οδηγό που είχε καλέσει μέσω εφαρμογής

Ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου

Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ, επιτέθηκε σε οδηγό που είχε καλέσει μέσω εφαρμογής
Ιωάννα Μαρίνου
Συνελήφθη ο Κίφερ Σάδερλαντ για φερόμενη επίθεση σε οδηγό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ηθοποιός επιτέθηκε και απείλησε έναν οδηγό  υπηρεσίας μετακίνησης, που κάλεσε μέσω εφαρμογής στο Χόλιγουντ.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) ενημέρωσε ότι ο Σάδερλαντ «μπήκε σε όχημα ride-share, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό και προχώρησε σε ποινικές απειλές», σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 00:15 τοπική ώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Το φερόμενο ως θύμα δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες.

Ο Σάδερλαντ αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 50.000 δολαρίων και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Σάδερλαντ είναι γνωστός για τους ρόλους του ως ειδικός πράκτορας Τζακ Μπάουερ στη σειρά «24» και ως Πρόεδρος των ΗΠΑ στη σειρά «Designated Survivor». Είναι επίσης γιος του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Ο Βρετανοκαναδός ηθοποιός έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν: το 2007 καταδικάστηκε σε 48 ημέρες φυλάκιση για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση ποινής αναστολής, το 2009 συνελήφθη για επίθεση αλλά η κατηγορία αποσύρθηκε, και το 2020 είχε συλληφθεί ξανά για παραβίαση του ΚΟΚ στο Χόλιγουντ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
