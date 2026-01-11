Ο Μαρκ Ράφαλο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής στο μέλλον: Οι άνθρωποι στην Αμερική υποφέρουν

Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε για κοινωνική κρίση στις ΗΠΑ, αποτυχία των κομμάτων και ανάγκη για «μια νέα Αμερική υπέρ των εργαζομένων»
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον ο Μαρκ Ράφαλο, ο βραβευμένος ηθοποιός και πρωταγωνιστής του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, μιλώντας στο Us Weekly στο περιθώριο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη. Ο 58χρονος ηθοποιός, γνωστός για τη δημόσια πολιτική του δράση, δήλωσε ότι, αν και δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα άμεσα σχέδιά του, δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
«Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο μου, αλλά ποιος ξέρει. Δηλαδή, ποτέ μη λες ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Ράφαλο την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, κατά την παρουσία του στην ανάγνωση του έργου All the President’s Men για την ενίσχυση του Ιδρύματος Στέλλα Άντλερ. Συνεχίζοντας, ο Ράφαλο συνέδεσε την τέχνη της υποκριτικής με τη δημόσια ζωή και την κοινωνική ευθύνη. «Έχω περάσει πολύ χρόνο σε αυτόν τον κόσμο και η υποκριτική, είναι για τους ανθρώπους. Αγαπώ τους ανθρώπους και οι πολιτικοί θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό για τους ανθρώπους», ανέφερε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον νυν δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, δηλώνοντας: «Η νίκη του Μαντάνι στη Νέα Υόρκη με έχει ενθουσιάσει πραγματικά για το τι είναι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή».
Στη συνέχεια, άσκησε έντονη κριτική στο κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα ότι η κοινωνική αλλαγή είναι είτε πολύ ακριβή είτε υπερβολικά χρονοβόρα. «Είναι μ@@κες. Και οι άνθρωποι στην Αμερική υποφέρουν. Αν οι άνθρωποι στην Αμερική δεν υπέφεραν, δεν θα βρισκόμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Είναι αποτυχία και των δύο κομμάτων. Έχουν αιχμαλωτιστεί πλήρως από τις εταιρείες, και τα δύο κόμματα. Και είναι ώρα για μια νέα Αμερική που να είναι για τους εργαζόμενους ανθρώπους, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτής της χώρας».
Ο Μαρκ Ράφαλο έχει εδώ και χρόνια ταυτιστεί με τον πολιτικό ακτιβισμό στις ΗΠΑ και είναι έντονος επικριτής του νυν προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Το 2017, μετά την πρώτη εκλογή του Τραμπ, συμμετείχε σε διαμαρτυρία έξω από το ξενοδοχείο Trump International στη Νέα Υόρκη, την παραμονή της ορκωμοσίας του. Τότε, ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Μαρκ Ράφαλο, ο Άλεκ Μπόλντουιν κι εγώ θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη μπροστά από το Trump International Hotel αυτή την Πέμπτη, στις 6 μ.μ.! Ελάτε!». Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο τότε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο, η Ρόζι Πέρεζ και ο πάστορας Αλ Σάρπτον.
Τα τελευταία χρόνια, ο Ράφαλο έχει τοποθετηθεί δημόσια και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση στη Γάζα και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, τη μεταναστευτική πολιτική και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
