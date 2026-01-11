Γεράσιμος Γεννατάς: H απώλεια των γονιών μου με έχει επηρεάσει στον τρόπο που λειτουργώ ως μπαμπάς
Γεράσιμος Γεννατάς: H απώλεια των γονιών μου με έχει επηρεάσει στον τρόπο που λειτουργώ ως μπαμπάς

Το μόνο που σκέφτομαι είναι γιατί να μην είχα αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο, συμπλήρωσε ο ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Στην απώλεια των γονιών του και στον τρόπο που αυτή επηρέασε το πώς λειτουργεί ως μπαμπάς αναφέρθηκε ο Γεράσιμος Γεννατάς.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και δήλωσε πως θα ήθελε να έχει λίγο περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς είπε για τους γονείς του και τον ρόλο του πατέρα: «Φαντάζομαι πως η απώλεια των γονιών μου με έχει επηρεάσει στον τρόπο που λειτουργώ ως μπαμπάς. Νομίζω πως έχει διαμορφώσει μέσα μου πτυχές, όλη αυτή η ιστορία την οποία ποτέ δεν ένιωσα σαν βάρος που με πλάκωσε. Καθόλου».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfktrdcijs3t)


Στη συνέχεια ο ηθοποιός συμπλήρωσε: «Το μόνο που σκέφτομαι είναι γιατί να μην τους είχα αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο για να μπορέσω, σε μια άλλη στιγμή της ζωής μου και της δικής τους, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε μια χαρά που θα είχε ένα άλλο περιερχόμενο τώρα πια. Αυτά είναι αισθήσεις και ερωτήματα αναπάντητα και τα καθορίζει η ίδια η ζωή. Σίγουρα μπορεί βαθιά μέσα μου να υπάρχει κάτι, αυτό με την απώλεια, αλλά αυτό που νιώθω είναι… ενεστώτας, τώρα. Ποιον έχω απέναντι μου, με ποιον τρόπο τον κοιτάω, τι θέλω απ’ αυτόν, πώς μπορούμε να χαρούμε, πώς μπορούμε αυτό το τώρα να το κάνουμε δημιουργικό. Γιατί και αυτοί που έφυγαν εδώ είναι, γύρω γύρω, εδώ είναι η ενέργεια τους».
