Έλενα Τσαγκρινού για τον χωρισμό της: Ήταν μία απόφαση αρκετά σκληρή, είναι ακατόρθωτο να υπάρξει νέος σύντροφος στη ζωή μου
Οι σχέσεις μας με τον Dj Stephan είναι πολύ καλές ευτυχώς, πρόσθεσε η τραγουδίστρια για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της
Μία αρκετά σκληρή απόφαση ήταν εκείνη του χωρισμού με τον Dj Stephan, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία θεωρεί πως είναι ακατόρθωτο να υπάρξει νέος σύντροφος στη ζωή της.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 24 Απριλίου, η τραγουδίστρια τόνισε πως διατηρεί πολύ καλή σχέση με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της: «Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές ευτυχώς. Έχουμε πολύ καλή πρόθεση και λόγω του παιδιού μας, γιατί πάνω απ' όλα δεν υπάρχει εγωισμός, υπάρχει μόνο το παιδάκι μας. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν μία κοινή απόφαση. Ήταν μία απόφαση αρκετά σκληρή και για τους δύο, αλλά πάνω απ' όλα σκεφτήκαμε πώς θα είναι καλύτερα η μαμά και ο μπαμπάς για τον Ηρακλή μας. Υπάρχει επικοινωνία, βιντεοκλήσεις, υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το τι κάνει το παιδί μας. Εντάξει, παλεύουμε, προσπαθούμε», είπε αρχικά.
Όταν ρωτήθηκε εάν είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να υπάρξει ένας νέος σύντροφος της ζωή της, η Έλενα Τσαγκρινού απάντησε: «Είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου για το παιδί μου. Κάθε στιγμή μαζί του είναι ανεπανάληπτη , οπότε δεν είναι ότι μπορώ να αφήσω χώρο σε κάτι τέτοιο».
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη Eurovision, σημειώνοντας πως δεν θα έλεγε όχι στο να συμμετάσχει ξανά: «Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Θα έδινα το 1000% μου. Γιατί όχι;», δήλωσε.
Για την εμπειρία της το 2021, που εκπροσώπησε την Κύπρο με το «El diablo», η Έλενα Τσαγκρινού είπε στο τέλος: «Ήταν μαγική εμπειρία. Ήταν αρκετά σκληρή όσον αφορά στα σχόλια του τίτλου του κομματιού. Πιστεύω μας αδίκησαν λίγο. Ο κόσμος έρχεται και μου λέει αυτή την πληροφορία, ότι "έπρεπε να πάτε καλύτερα" και ότι ήταν πολύ ωραίο το κομμάτι».
Η Έλενα Τσαγκρινού υπήρξε σε σχέση με τον Dj Stephan από το 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026 που ανακοίνωσαν πως δεν είναι πλέον μαζί. Ο γιος τους Ηρακλής-Τριαντάφυλλος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024.
