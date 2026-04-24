Ζενεβιέβ Μαζαρί για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ρουφιόμουν και προσπαθούσα να μην λιποθυμήσω
Ξαφνικά κάποιος άρχισε να φωνάζει το όνομά μου και έβαλα τα γέλια, πρόσθεσε η art director
Την εμπειρία της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» περιέγραψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, σημειώνοντας πως την ώρα που ρουφιόταν και προσπαθούσε να μην λιποθυμήσει ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί, άκουσε έναν άγνωστο να φωνάζει το όνομά της.
Η art director έδωσε το παρών στην παρουσίαση του έργου στο Λονδίνο την Τετάρτη 22 Απριλίου φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με σκίσιμο και αφού επέστρεψε στην Ελλάδα, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και εξήγησε πως ήθελε να βρεθεί εκεί απλώς για να δει από κοντά τη Μέριλ Στριπ: «Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Μοναδική εμπειρία. Πήγα μόνο και μόνο για τη Μέριλ Στριπ. Αυτή η γυναίκα, αυτό το ταλέντο... Γεμίζει με την ενέργειά της και το ταλέντο της ένα γήπεδο. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί της. Έχω δει όλες τις ταινίες της. Τη λάτρευε και η μαμά μου, οπότε ήταν εξαιρετικά συναισθηματικό το ότι πήγα εκεί. Όταν μου ήρθε η πρόσκληση πριν έναν μήνα, δεν το πίστευα το ότι ήμουν εγώ που κρίθηκα η πιο fashionable για να βρεθώ σε αυτό το κάλεσμα, γιατί ήμασταν ένας άνθρωπος από κάθε χώρα. Εσωτερικά ήμουν όπως είναι οι φώκιες στο τσίρκο, αλλά εξωτερικά προσπαθούσα να είμαι η Μιράντα», είπε.
Στη συνέχεια αποκάλυψε το απρόοπτο που αντιμετώπισε: «Εκεί που είμαι στο Λονδίνο με το κόκκινο φόρεμα και ρουφιέμαι και προσπαθώ να μην λιποθυμήσω γιατί δεν πίστευα ότι το ζούσα αυτό το πράγμα και να είμαι ψύχραιμη, ξαφνικά στα 50 μέτρα ακούγεται ένας να φωνάζει “Ζεν, Ζεν”. Λέω, αποκλείεται. Φώναζε “Ζεν, Ζεν, First Dates”. Έβαλα τα γέλια. Είναι αυτό που λες ότι είμαστε παντού», δήλωσε με χιούμορ.
Η εμφάνιση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας
