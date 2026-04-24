Τηλεθέαση Πέμπτης 23.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Τηλεθέαση Τηλεόραση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 23.4.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,5 8
ΑΝΤ1 9,6 11,1
ALPHA 13,8 15,7
STAR 9,6 9,1
MEGA 10,3 13,2
OPEN 4 6,3
ΕΡΤ1 3,1 4,4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 11 18
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 7 6,8
ALPHA Happy Day 16,6 14,9
STAR Master Chef 5,5 3
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,7 20,3
OPEN Ώρα Ελλάδος 12,5 13,5
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,3 2,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 12,6 17
ΑΝΤ1 Το πρωινό 15,9 15
ALPHA Super Κατερίνα 11,4 12,7
STAR Breakfast@star 5,2 5,8
MEGA Buongiorno 11 10,6
OPEN  10 παντού 8,1 11,6
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 1,6 3,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ 'Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,4 6,2
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 14,6 17,9
ALPHA Το σόι σου 13,1 17,2
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 7,9 8,2
MEGA Ντόλτσε Βίτα 10,1 10,5
OPEN Real View 3,3 3,4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,6 6,2

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 3,1 3,7
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 9,9 10,6
ALPHA Deal 13,7 19
STAR Cash or Trash 4,4 9
STAR Ο τροχός της τύχης 12,7 16,1
MEGA Live News 15,8 18,5
MEGA The Chase 14,2 13,7
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,9 7,4
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 7 7,6

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9 9,9
ANT1 ANT1 ΝEWS 9,4 7,9
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14,1 17,7
STAR Star News 9,4 11,2
MEGA MEGA Γεγονότα 13,1 13,5
OPEN Open News 6,1 8,7
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4 4,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μια νύχτα μόνο 7,5 15,5
MEGA Η γή της ελιάς 9 17,5
ALPHA Να μ΄αγαπάς 19 24,7
ALPHA Το σόι σου 25,3 24
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,6 11,3
ANT1 Ξένη ταινία 7,5 8,8
STAR Master Chef 17,7 13,9
STAR Ξένη ταινία 8 9
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 5,3 4,2
OPEN  Ξένη ταινία 1,3 1,4
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,1 6,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,3 5,7
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία 8,5 7,4
ΣΚΑΪ The wall 5,7 4,5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network