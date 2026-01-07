Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Χρυσή και γυμνή για περιοδικό η Σίντνεϊ Σουίνι, δείτε φωτογραφίες
Χρυσή και γυμνή για περιοδικό η Σίντνεϊ Σουίνι, δείτε φωτογραφίες
Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό του Tyrone Lebon φορώντας μόνο ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie
Μια από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι για λογαριασμό του περιοδικού W.
Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό του Tyrone Lebon γυμνή και χρυσή φορώντας μόνο ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie.
Όπως θυμίζει η Page Six οι εικόνες θυμίζουν τις φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν με ασημένια μπογιά σώματος από το τεύχος του περιοδικού του Νοεμβρίου 2010.
Συνολικά το περιοδικό φωτογράφισε 16 αστέρες, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Κλούνεϊ, A$AP Rocky και Έμμα Στόουν για τα διάφορα εξώφυλλα του τεύχους — αν και η Σίντνεϊ Σουίνι είναι σίγουρα η λιγότερο ντυμένη από όλους.
Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό του Tyrone Lebon γυμνή και χρυσή φορώντας μόνο ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie.
Όπως θυμίζει η Page Six οι εικόνες θυμίζουν τις φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν με ασημένια μπογιά σώματος από το τεύχος του περιοδικού του Νοεμβρίου 2010.
Συνολικά το περιοδικό φωτογράφισε 16 αστέρες, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Κλούνεϊ, A$AP Rocky και Έμμα Στόουν για τα διάφορα εξώφυλλα του τεύχους — αν και η Σίντνεϊ Σουίνι είναι σίγουρα η λιγότερο ντυμένη από όλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα