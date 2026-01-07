Χρυσή και γυμνή για περιοδικό η Σίντνεϊ Σουίνι, δείτε φωτογραφίες
Σίντνεϊ Σουίνι περιοδικό

Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό του Tyrone Lebon φορώντας μόνο ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie

Μια από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι για λογαριασμό του περιοδικού W.

Η 28χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φακό του Tyrone Lebon γυμνή και χρυσή φορώντας μόνο ένα κολιέ Chopard Haute Joaillerie.



Όπως θυμίζει η Page Six οι εικόνες θυμίζουν τις φωτογραφίες της Κιμ Καρντάσιαν με ασημένια μπογιά σώματος από το τεύχος του περιοδικού του Νοεμβρίου 2010.



Συνολικά το περιοδικό φωτογράφισε 16 αστέρες, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Κλούνεϊ, A$AP Rocky και Έμμα Στόουν για τα διάφορα εξώφυλλα του τεύχους — αν και η Σίντνεϊ Σουίνι είναι σίγουρα η λιγότερο ντυμένη από όλους.
