Ο πρίγκιπας Χάρι παίρνει πίσω την προσωπική του ασφάλεια στη Μεγάλη Βρετανία, ανοίγει ο δρόμος για επίσκεψη με την οικογένειά του
Δημοσίευμα αναφέρει ότι ο δούκας του Σάσεξ πληροί τα κριτήρια για να ενταχθεί σε καθεστώς ασφάλειας που χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους
Ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να κέρδισε το δικαίωμα σε ένοπλη αστυνομική προστασία, όταν εκείνος και η οικογένειά του επισκέπτονται τη Μεγάλη Βρετανία, μετά από μια πολύμηνη νομική διαμάχη.
Η εξέλιξη έρχεται μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο επίσημη επανεξέταση κατέληξε ότι ο 41χρονος πρίγκιπας πληροί τα κριτήρια για να ενταχθεί σε καθεστώς ασφάλειας που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους.
Τον Μάιο του 2025, ο δούκας του Σάσεξ έχασε στο δικαστήριο την υπόθεση κατά της βασιλικής και VIP εκτελεστικής επιτροπής (Ravec), η οποία είχε ταχθεί υπέρ της απόφασης των ανακτόρων και του ανώτατου δικαστηρίου να του αφαιρεθεί η αστυνομική προστασία που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους, μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντα ενεργού μέλους της βασιλικής οικογένειας.
Ο πρίγκιπας Χάρι είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι χωρίς τέτοια κάλυψη ασφαλείας δεν μπορεί να φέρει στη Μεγάλη Βρετανία τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να το κάνει.
Παρόλα αυτά, επιστολή του πρίγκιπα Χάρι προς τη Βρετανίδα υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, με αφορμή περιστατικό παρακολούθησης και διαδικτυακές απειλές που αφορούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του, έφεραν ανατροπή στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο στα τέλη του καλοκαιριού, άγνωστος κατάφερε να τον πλησιάσει «σε απόσταση αναπνοής», γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε, έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο.
Μετά από αυτό, η Ravec, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, προχώρησε σε νέα αξιολόγηση και φέρεται να κατέληξε ότι ο μικρότερος γιος του βασιλιά Κάρολου πληροί τις προϋποθέσεις για επίσημη προστασία. Πηγή από το περιβάλλον των Σάσεξ δήλωσε στην Daily Mail: «Είναι πλέον μια τυπική διαδικασία. Πηγές στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν αναφέρει ότι η ασφάλεια του Χάρι έχει πλέον τεθεί σε ισχύ».
Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, ο δούκας πρέπει να ενημερώσει τη μητροπολιτική αστυνομία 30 ημέρες πριν από την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να υποβάλει αίτηση για ασφάλεια, η οποία θα αποφασίζεται κατά περίπτωση. Μια τέτοια ανατροπή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε ο Χάρι να φέρει τα παιδιά του, που μεγαλώνουν στην Καλιφόρνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να επανενωθούν με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο.
Prince Harry Set to Regain Armed Security in U.K., Opening Door for Prince Archie and Princess Lilibet To Visit King Charles https://t.co/GKH7VD6pYL— People (@people) January 5, 2026
