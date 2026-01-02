Η Εύη Βατίδου υποδέχτηκε τη νέα χρονιά μαζί με τα παιδιά της
Το μοντέλο ανάρτησε ένα οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Χρίστο και τη Μάιρα Κούγια
Μαζί με τα παιδιά της υποδέχτηκε η Εύη Βατίδου τη νέα χρονιά, δημοσιεύοντας ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media.
Το μοντέλο πόζαρε αγκαλιά με τον γιο της, Χρίστο Κούγια και την κόρη της, Μάιρα, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην εικόνα, η οικογένεια εμφανίζεται χαμογελαστή, δείχνοντας πως πέρασαν μαζί τις πρώτες ώρες του 2026. Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου η Εύη Βατίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το στιγμιότυπο μέσω Instagram stories.
