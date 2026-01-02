Σας ευχαριστώ που κάνατε την τελευταία μου χρονιά τόσο ξεχωριστή, γράφει η Ντούα Λίπα αγκαλιά με τον Κάλουμ Τέρνερ
Η τραγουδίστρια υποδέχτηκε το νέο έτος με αγαπημένα της πρόσωπα
Με ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι υποδέχθηκε το νέο έτος η Ντούα Λίπα, δίπλα στον σύντροφό της, Κάλουμ Τέρνερ, και στους φίλους της.
Η τραγουδίστρια την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πολλές φωτογραφίες από τη βραδιά που πέρασαν όλοι μαζί, πίνοντας ποτά και χορεύοντας και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Kάπως αυτό μοιάζει με ανάρτηση στο facebook... ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2026. Εύχομαι σε όλους σας τόση αγάπη και χαρά και ευλογίες για αυτόν τον χρόνο που έρχεται. Σας ευχαριστώ που κάνατε την τελευταία μου χρονιά τόσο ξεχωριστή. Είμαι ενθουσιασμένη που την κάνω την καλύτερη μέχρι στιγμής !!!!!».
Η Ντούα Λίπα πέρασε και τα Χριστούγεννα με τον Κάλουμ Τέρνερ και την οικογένειά της, δημοσιεύοντας την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα περισσότερα από τα οποία πρωταγωνιστεί ο αρραβωνιαστικός της. Σε μία από τις πρώτες εικόνες, ο Τέρνερ εμφανίζεται να φιλά τη Λίπα στο μάγουλο, ενώ σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι φαίνεται να χαλαρώνει στον καναπέ, γελώντας αγκαλιασμένο.
Η τραγουδίστρια κοινοποίησε επίσης κοντινά πλάνα από το γιορτινό τραπέζι, στιγμιότυπα με φίλους και συγγενείς, αλλά και φωτογραφίες και βίντεο όπου παρουσίαζε το χριστουγεννιάτικο γεύμα, που έφτιαξε η ίδια. «Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη και με το να τα καταφέρνεις στην κουζίνα φέτος (όλα τα αστέρια ευθυγραμμίστηκαν για εμένα μετά από έξι μήνες μακριά από την κουζίνα)», έγραψε η Ντούα Λίπα με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας: «Καλές γιορτές σε όλους! Σας στέλνω πολλή αγάπη».
