Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη
Η τραγουδίστρια έκανε έναν απολογισμό για το 2025 μέσα από εικόνες που ανάρτησε στα social media

Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη ανάρτησε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου το 2025 κάνοντας ένα απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε μέσα από στιγμιότυπα, τα οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της. Σε αυτό που εμφανίζεται μαζί με τα παιδιά της, τραβήχτηκε στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της κόρης της. 

Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή. «Καλώς ήρθες στο 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

