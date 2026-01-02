Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη
Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη
Η τραγουδίστρια έκανε έναν απολογισμό για το 2025 μέσα από εικόνες που ανάρτησε στα social media
Μία φωτογραφία μαζί με τα παιδιά της Μελίνα και Γιώργο Νικολαΐδη ανάρτησε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου το 2025 κάνοντας ένα απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε μέσα από στιγμιότυπα, τα οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της. Σε αυτό που εμφανίζεται μαζί με τα παιδιά της, τραβήχτηκε στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της κόρης της.
Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή. «Καλώς ήρθες στο 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου το 2025 κάνοντας ένα απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε μέσα από στιγμιότυπα, τα οποία μοιράστηκε με τους ακολούθους της. Σε αυτό που εμφανίζεται μαζί με τα παιδιά της, τραβήχτηκε στο Λονδίνο στην αποφοίτηση της κόρης της.
Σε άλλες εικόνες, η Δέσποινα Βανδή είναι μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ ξεχωρίζουν και φωτογραφίες από εμφανίσεις της στη σκηνή. «Καλώς ήρθες στο 2026! Ευχαριστώ 2025! Είμαι ευγνώμων» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα