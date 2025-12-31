Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Ηλίας Βρεττός αποχαιρετά το 2025 με φωτογραφίες από την ανάβασή του στα Ιμαλάια: «Η κορυφαία μου στιγμή»
Να κατακτάμε και άλλες κορυφές, έγραψε σε δημοσίευσή του ο τραγουδιστής
Δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την ανάβασή του στην κορυφή Καλαπατάρ στα Ιμαλάια επέλεξε να αποχαιρετήσει το 2025 ο Ηλίας Βρεττός.
Για τον τραγουδιστή αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της χρονιάς που φεύγει. Μέσα από την ίδια ανάρτηση ευχήθηκε στους ακόλουθούς του υγεία, ώστε να κατακτούν κορυφές σε κυριολεκτικό και μεταφορικό επίπεδο.
Πιο αναλυτικά, ο Ηλίας Βρεττός έγραψε στην ανάρτησή του: «Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά με την κορυφαία μου στιγμή, που ήταν η κατάκτηση της κορυφής Καλαπατάρ στα Ιμαλάια. Απέναντι ακριβώς από την κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, και σε υψόμετρο 5.710 μέτρων, μετά από τρίωρη ανάβαση, έκανα και 60 κάμψεις, κάτι που αποτελεί (απ’ όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής) παγκόσμιο ρεκόρ! Εύχομαι το 2026 να είμαστε γεροί, για να κατακτάμε και άλλες κορυφές, αδέρφια, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Καλή μας χρονιά!».
