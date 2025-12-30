Άνταμ Πίτι: Φέρεται κάπως υποκριτικά, δήλωσε η πρώην σύντροφός του για την αλλαγή του ονόματός του μετά τον γάμο με τη Χόλι Ράμσεϊ
Άνταμ Πίτι: Φέρεται κάπως υποκριτικά, δήλωσε η πρώην σύντροφός του για την αλλαγή του ονόματός του μετά τον γάμο με τη Χόλι Ράμσεϊ
Ο Ολυμπιονίκης κολυμβητής δεν την είχε αφήσει να δώσει το επώνυμό της στον γιο που απέκτησαν μαζί
Υποκριτική χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Άνταμ Πίτι η πρώην σύντροφός του, Εϊριανέντ Μάνρο, μετά την αλλαγή του ονόματός του σε Άνταμ Ράμσεϊ Πίτι, έπειτα από τον γάμο του με την κόρη του Γκόρντον Ράμσεϊ, Χόλι.
Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε πρόσωπο από το περιβάλλον της Μάνρο στη «The Sun», το σχόλιο αυτό έγινε εξαιτίας της επιλογής του Ολυμπιονίκη κολυμβητή να μην αφήσει τον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί να πάρει και το επίθετο της μητέρας του.
Το φιλικό πρόσωπο της πρώην συντρόφου του Πίτι ανέφερε συγκεκριμένα: «Στην Έιρι φαίνεται κάπως προκλητικό το γεγονός ότι ο Άνταμ έσπευσε να αλλάξει το όνομά του, αλλά δεν της έδωσε το ίδιο δικαίωμα για τον γιο τους. Φαίνεται πως ο Άνταμ φέρεται κάπως υποκριτικά».
Ο Άνταμ Πίτι και η Εϊριανέντ Μάνρο γνωρίστηκαν μέσω Tinder το 2019, την περίοδο που προπονούνταν εκείνος στο Πανεπιστήμιο Λάφμπορο, όπου εκείνη ήταν φοιτήτρια, και ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2020, γεννήθηκε ο γιος τους, Τζορτζ. Μετά από τρία χρόνια σχέσης, ωστόσο, το 2022, οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν, διατηρώντας πολύ καλές επαφές και σχέσεις για το παιδί τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Παρόλα αυτά, επισήμανε πως η Μάνρο ένιωσε περήφανη βλέποντας τον Τζορτζ, όπως ονομάζεται ο γιος που έχει αποκτήσει με τον Πίτι, μαζί του στον γάμο και θεωρεί πως η μητριά του παιδιού, Χόλι, είναι θετική επιρροή για τον 5χρονο. «Η Χόλι έχει υπάρξει μια εξαιρετικά θετική επιρροή για τον Άνταμ. Και οι δύο λατρεύουν τον Τζορτζ. Η Έιρι ξέρει ότι είναι τυχερή που ο Τζορτζ έχει μια θετή μητέρα σαν τη Χόλι», δήλωσε ακόμη το οικείο πρόσωπο από το περιβάλλον της Εϊριανέντ Μάνρο καταλήγοντας πως: «Παρότι λέει ότι ο Άνταμ έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά στο θέμα της αλλαγής ονόματος, δεν μπορεί να του προσάψει τίποτα ως πατέρα».
Adam Peaty's ex slams name change as 'hypocritical' after Holly wedding https://t.co/PSh88rDpEu— The Sun (@TheSun) December 30, 2025
