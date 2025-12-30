Jessie J: Νιώθω ότι βρίσκομαι πολύ «χαμηλά», όλη η λύπη έχει αναδυθεί, εξομολογήθηκε για τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την περιπέτεια της υγείας της με μια ανάρτηση
Η Jessie J μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τη χρονιά που φεύγει, χαρακτηρίζοντας την ως μια από τις δύσκολες και μαγικές ταυτόχρονα.
Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η 37χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνεχίζει να δίνε μάχη με τον καρκίνο του μαστού ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία με την ίδια να απαθανατίζεται δακρυσμένη και εξομολογήθηκε πως το τελευταίο διάστημα ένιωσε την ψυχολογία της να καταρρακώνεται.
«Σε έναν κόσμο γεμάτο “όλα είναι καλά, είμαι χαρούμενη, είμαι μια χαρά, η ζωή είναι τέλεια”, αυτή την περίοδο του χρόνου για πολλούς από εμάς συνυπάρχουν –δίπλα στα καλά και στα πολύ καλά ή ακόμη και μόνα τους– το πένθος, η πληγή, ο πόνος, η λύπη, η στενοχώρια και η ανάγκη να αναστοχαστούμε και να επεξεργαστούμε όσα ζήσαμε», έγραψε αρχικά. «Αυτή η χρονιά ήταν βαριά και δύσκολη με πολλούς τρόπους για όλους μας. Για μένα προσωπικά ήταν μία από τις πιο δύσκολες αλλά και τις πιο μαγικές χρονιές της ζωής μου. Προσωπικά και επαγγελματικά», πρόσθεσε.
Η Jessie J σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που έχει σταματήσει να δουλεύει και τώρα «όλη η λύπη έχει αναδυθεί», με αποτέλεσμα να νιώθει αυτή την εβδομάδα κατακλυσμένη. «Οπότε κλαίω πολύ. Γράφω μ... και νιώθω πραγματικά να βρίσκομαι πολύ χαμηλά, για να είμαι ειλικρινής. Στο χαμηλότερο σημείο που έχω νιώσει εδώ και καιρό. Μια συσσώρευση πραγμάτων που απλώς βρίσκουν τον δρόμο τους προς την επιφάνεια και τα αφήνω να βγουν», τόνισε.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια παρότρυνε τον κόσμο να μοιράζεται τις δυσκολίες που βιώνει: «Μην το κρατάτε μέσα σας, άνθρωποι. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι ούτε είναι γραφτό να είμαστε χαρούμενοι και θετικοί όλη την ώρα. Είναι υγιές και φυσιολογικό να κλαις, και αν κάποιος που αγαπάς κλαίει μην πεις “έλα, μην κλαις” — πες “έλα εδώ”. Στέλνω αγάπη σε όποιον νιώθει έτσι και τώρα. Δεν υπάρχει “θετικό κλείσιμο” σε αυτό. Απλώς είμαι μαζί σας. Είναι μ... κάποιες φορές».
