Το αντίο της Μαρίνας Σταυράκη στη dolce vita της Ρώμης: Μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς, τις κουβαλάς μέσα σου
Το αντίο της Μαρίνας Σταυράκη στη dolce vita της Ρώμης: Μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς, τις κουβαλάς μέσα σου
«Τώρα επιστρέφω στην Αθήνα, για να καλωσορίσω τη νέα χρονιά με όσα αγαπώ!!!» ανακοίνωσε στην ανάρτησή της στο Facebook
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε τα Χριστούγεννα στη Ρώμη δημοσίευσε στο Facebook η Μαρίνα Σταυράκη.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά «αποχαιρετώ τη χριστουγεννιάτικη Ρώμη, γεμάτη φως, ιστορία και dolce vita»
«Η αιώνια πόλη μένει πίσω, αλλά παίρνω μαζί μου τις νύχτες της, τις σιωπές της και τη μαγεία της. Κάθε αποχαιρετισμός είναι και μια υπόσχεση» συμπληρώνει στον αποχαιρετισμό της στην πρωτεύουσα της Ιταλίας η κυρία Σταυράκη.
«Τώρα επιστρέφω στην Αθήνα, για να καλωσορίσω τη νέα χρονιά με όσα αγαπώ!!! Μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς — τις κουβαλάς μέσα σου» καταλήγει στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σταυράκη βάζοντας στο τέλος και ένα emoji κόκκινης καρδιάς.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά «αποχαιρετώ τη χριστουγεννιάτικη Ρώμη, γεμάτη φως, ιστορία και dolce vita»
«Η αιώνια πόλη μένει πίσω, αλλά παίρνω μαζί μου τις νύχτες της, τις σιωπές της και τη μαγεία της. Κάθε αποχαιρετισμός είναι και μια υπόσχεση» συμπληρώνει στον αποχαιρετισμό της στην πρωτεύουσα της Ιταλίας η κυρία Σταυράκη.
«Τώρα επιστρέφω στην Αθήνα, για να καλωσορίσω τη νέα χρονιά με όσα αγαπώ!!! Μερικές πόλεις δεν τις αποχαιρετάς — τις κουβαλάς μέσα σου» καταλήγει στην ανάρτησή της η Μαρίνα Σταυράκη βάζοντας στο τέλος και ένα emoji κόκκινης καρδιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα