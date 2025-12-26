Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Στη Ρώμη για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Σταυράκη: Η φωτογραφία της στη Φοντάνα ντι Τρέβι
«Από τα φώτα της αιώνιας πόλης εύχομαι η αγάπη να πλημμυρίζει τις καρδιές μας» έγραψε η Μαρίνα Σταυρακη
Στην Ιταλία βρέθηκε για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Πατούλη-Σταυράκη.
Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η κυρία Σταυράκη ταξίδεψε στη Ρώμη για τις εορταστικές ημέρες.
Η ίδια επέλεξε για την ανάρτηση μια φωτογραφία μπροστά σε ένα ιδιόμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια μπροστά στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι.
«Από τα φώτα της αιώνιας πόλης εύχομαι η αγάπη να πλημμυρίζει τις καρδιές μας, η ελπίδα να φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές, τα όνειρα μας να λάμψουν σαν αστέρια στον ουρανό και η μαγεία των Χριστουγέννων να μας κρατά ενωμένους για πάντα!!! Καλά Χριστούγεννα !!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Σταυράκη.
