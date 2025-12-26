Στη Ρώμη για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Σταυράκη: Η φωτογραφία της στη Φοντάνα ντι Τρέβι
GALA
Μαρίνα Σταυράκη Ρώμη Ιταλία Χριστούγεννα

Στη Ρώμη για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Σταυράκη: Η φωτογραφία της στη Φοντάνα ντι Τρέβι

«Από τα φώτα της αιώνιας πόλης εύχομαι η αγάπη να πλημμυρίζει τις καρδιές μας» έγραψε η Μαρίνα Σταυρακη

Στη Ρώμη για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Σταυράκη: Η φωτογραφία της στη Φοντάνα ντι Τρέβι
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ιταλία βρέθηκε για τα Χριστούγεννα η Μαρίνα Πατούλη-Σταυράκη.

Όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε στο Facebook, η κυρία Σταυράκη ταξίδεψε στη Ρώμη για τις εορταστικές ημέρες.

Η ίδια επέλεξε για την ανάρτηση μια φωτογραφία μπροστά σε ένα ιδιόμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια μπροστά στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι.

«Από τα φώτα της αιώνιας πόλης εύχομαι η αγάπη να πλημμυρίζει τις καρδιές μας, η ελπίδα να φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές, τα όνειρα μας να λάμψουν σαν αστέρια στον ουρανό και η μαγεία των Χριστουγέννων να μας κρατά ενωμένους για πάντα!!! Καλά Χριστούγεννα !!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρίνα Σταυράκη.

9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης