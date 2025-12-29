H Μπρίτνεϊ Σπίαρς πέρασε τα Χριστούγεννα με τον μικρότερο γιο της - Τα ειρωνικά λόγια που έγραψε για την οικογένειά της

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, τα δύο παιδιά της τραγουδίστριας πέρασαν τις γιορτές χωριστά







Όπως μετέδωσε το TMZ, η Σπίαρς πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Καλιφόρνια με τον 19χρονο γιο της. Σε Instagram story που έκανε τις προηγούμενες ημέρες κοινοποίησε μία εικόνα στην οποία πόζαρε με τον Τζέιντεν στο σπίτι της.



Δείτε τη φωτογραφία











View this post on Instagram

Κλείσιμο



Δείτε την ανάρτηση





Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκτησε τους δύο γιους της κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2007. Οι Σον Πρέστον και Τζέιντεν είχαν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους το 2022, εκφράζοντας δημόσια παράπονα για τη σχέση τους, ενώ το 2023 μετακόμισαν στη Χαβάη μαζί με τον πατέρα τους και τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς.



Με τον μικρότερο γιο της, Τζέιντεν, πέρασε τα Χριστούγεννα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς , ενώ ο μεγαλύτερος γιος της, Σον Πρέστον, βρέθηκε στη Λουιζιάνα με τη θεία του, Τζέιμι Λιν Σπίαρς. Σε ευχές που έστειλε η τραγουδίστρια στους διαδικτυακούς της φίλους είχε ειρωνικό ύφος απευθυνόμενη στην οικογένειά της.Όπως μετέδωσε το TMZ, η Σπίαρς πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Καλιφόρνια με τον 19χρονο γιο της. Σε Instagram story που έκανε τις προηγούμενες ημέρες κοινοποίησε μία εικόνα στην οποία πόζαρε με τονΤη Δευτέρα, η Σπίαρς ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της και σημείωσε απευθυνόμενη με αιχμηρό τρόπο σε μέλη της οικογένειάς της: «Καθυστερημένα, χρόνια πολλά για τα Χριστούγεννα στην όμορφη οικογένειά μου, που ποτέ δεν ήταν ασεβής απέναντί μου, δεν με πλήγωσε, δεν προχώρησε σε κάτι εντελώς απαράδεκτο ούτε μου προκάλεσε ανείπωτο τραύμα, από εκείνα που δεν επανορθώνονται. Στη γλυκιά, αγαπημένη και αθώα οικογένειά μου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που ήμουν απασχολημένη αυτά τα Χριστούγεννα, όμως σίγουρα θα έρθω και θα σας εκπλήξω πολύ σύντομα. Ανυπομονώ. Γεια σου, όμορφη Άιβι. Θέλω μόνο να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου, αγάπη μου».Ο Πρέστον, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, συμμετείχε σε χριστουγεννιάτικες οικογενειακές εκδηλώσεις στη Λουιζιάνα, στο πλευρό της θείας του. Η αδερφή της Μπρίτνεϊ ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από τη γιορτινή συγκέντρωση, σε καρουζέλ με τη λεζάντα «καλά Χριστούγεννα». Στις εικόνες εμφανίζονται τα παιδιά της, ο σύζυγός της Τζέιμι Γουάτσον, καθώς και η μητέρα της, Λιν Σπίαρς. Ο Σον Πρέστον διακρίνεται σε μία από τις εικόνες στο πίσω μέρος.Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκτησε τους δύο γιους της κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2004 έως το 2007. Οι Σον Πρέστον και Τζέιντεν είχαν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους το 2022, εκφράζοντας δημόσια παράπονα για τη σχέση τους, ενώ το 2023 μετακόμισαν στη Χαβάη μαζί με τον πατέρα τους και τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς.

Παρά την περίοδο αποξένωσης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχασε ποτέ την ελπίδα επανασύνδεσης με τα παιδιά της και τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα με τον Τζέιντεν, μεταξύ άλλων βίντεο όπου εκείνος παίζει πιάνο. Η κατάσταση στη σχέση της τραγουδίστριας με τον Σον Πρέστον δεν είναι ξεκάθαρη, ωστόσο δημοσίευμα του Us Weekly τον Σεπτέμβριο ανέφερε ότι οι δύο πλευρές «χτίζουν αργά» εκ νέου δεσμούς. Πηγή είχε δηλώσει ότι, παρά τα ανάμεικτα συναισθήματα, ο Σον Πρέστον αισιοδοξεί βλέποντας την επανασύνδεση του αδερφού του με τη μητέρα τους, ενώ η ίδια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να αισθάνεται ευγνωμοσύνη που τα παιδιά της επανέρχονται σταδιακά στη ζωή της.