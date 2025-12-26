Ο Τζάστιν Μπίμπερ ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα στην αγκαλιά της Χέιλι
GALA
Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ

«Χρόνια πολλά από τους Μπίμπερς», έγραψε ο τραγουδιστής

Στέλλα Μούτσιου
Με μία φωτογραφία αγκαλιά με τη σύζυγό του, Χέιλι, ευχήθηκε ο Τζάστιν Μπίμπερ στους ακόλουθούς του για τα Χριστούγεννα.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με το μοντέλο, σε μία έξοδό τους, με εκείνη να φοράει μία μαύρη γούνα, ενώ εκείνος ένα λευκό μπουφάν. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι και εκείνος σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Χρόνια πολλά από τους Μπίμπερς».

Δείτε την ανάρτηση



Νωρίτερα, η Χέιλι Μπίμπερ είχε ανεβάσει μία φωτογραφία στο δικό της προφίλ, αγκαλιά με τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ, φορώντας ασορτί πιτζάμες, στην οποία έγραφε: «Καλά Χριστούγεννα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
