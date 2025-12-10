Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή
Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης

Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή

Ο ηθοποιός αποθέωσε τη σύντροφό του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από τη σκηνή

Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή
Ιωάννα Μαρίνου
Τον θαυμασμό του για τη Δέσποινα Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης, αποκαλώντας τη «Θεά μου».

Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο της τραγουδίστριας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο συγκεκριμένο story, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να κάνει πρόβες στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, με τον σύντροφό της να τη φωτογραφίζει και να γράφει «Θεά μου»

Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή

Πρόσφατα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι ονειρεύεται να αποκτήσει ένα σπίτι στην Κρήτη, το οποίο θα επισκέπτεται μαζί με τη Δέσποινα Βανδή. Πιο αναλυτικά, σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Κρήτη ΤV», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο «Buongiorno» ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε: «Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι».
