Βασίλης Μπισμπίκης: Θεά μου, γράφει για τη Δέσποινα Βανδή
Ο ηθοποιός αποθέωσε τη σύντροφό του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από τη σκηνή
Τον θαυμασμό του για τη Δέσποινα Βανδή εξέφρασε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης, αποκαλώντας τη «Θεά μου».
Ο ηθοποιός ανάρτησε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ένα στιγμιότυπο της τραγουδίστριας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο συγκεκριμένο story, η Δέσποινα Βανδή φαίνεται να κάνει πρόβες στη σκηνή νυχτερινού κέντρου, με τον σύντροφό της να τη φωτογραφίζει και να γράφει «Θεά μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Πρόσφατα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι ονειρεύεται να αποκτήσει ένα σπίτι στην Κρήτη, το οποίο θα επισκέπτεται μαζί με τη Δέσποινα Βανδή. Πιο αναλυτικά, σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Κρήτη ΤV», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο «Buongiorno» ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε: «Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι».
