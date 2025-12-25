Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»
GALA
Γρηγόρης Αρναούτογλου Νάνσυ Αντωνίου Χριστούγεννα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»

Η σύντροφος του παρουσιαστή μοιράστηκε τα εορταστικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τις ευχές της για «Καλά Χριστούγεννα» έστειλε στον κόσμο η σύντροφος του Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσα από μια σχετική δημοσίευση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Προκειμένου να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Νάνσυ Αντωνίου ανάρτησε κοινές φωτογραφίες με τον παρουσιαστή. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει με φόντο πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες.

Τα στιγμιότυπα συνόδευσε με τις ευχές της για τις γιορτές. «Καλα Χριστούγεννα σε όλους», έγραψε.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Νάνσυ Αντωνίου


Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης