Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου ποζάρουν μαζί και εύχονται «Καλά Χριστούγεννα»
Η σύντροφος του παρουσιαστή μοιράστηκε τα εορταστικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Τις ευχές της για «Καλά Χριστούγεννα» έστειλε στον κόσμο η σύντροφος του Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσα από μια σχετική δημοσίευση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.
Προκειμένου να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Νάνσυ Αντωνίου ανάρτησε κοινές φωτογραφίες με τον παρουσιαστή. Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει με φόντο πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες μπάλες.
Τα στιγμιότυπα συνόδευσε με τις ευχές της για τις γιορτές. «Καλα Χριστούγεννα σε όλους», έγραψε.
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Νάνσυ Αντωνίου
