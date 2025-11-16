Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Νάνσυ Αντωνίου: Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε
GALA
Γρηγόρης Αρναούτογλου Νάνσυ Αντωνίου Γενέθλια

Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Νάνσυ Αντωνίου: Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε

Ο παρουσιαστής ευχήθηκε δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της

Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Νάνσυ Αντωνίου: Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε
Ιωάννα Μαρίνου
43 ΣΧΟΛΙΑ
Τις ευχές του στη Νάνσυ Αντωνίου για τα γενέθλιά της, μετάφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παρουσιαστής προχώρησε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του.

«Χρόνια σου πολλά Αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτησή του

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Νάνσυ Αντωνίου: Θα μπορούσα να της κάνω πρόταση γάμου και να την παντρευτώ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε σχολιάσει σε πρόσφατη συνέντευξή του το ενδεχόμενο να παντρευτεί με τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου, σημειώνοντας ότι δεν αποκλείει μια τέτοια εξέλιξη στη σχέση τους.

Όπως εξήγησε, τον προβληματίζει η εικόνα των «ευτυχισμένων ζευγαριών» που, όπως είπε, συχνά αποκρύπτουν ζητήματα πίσω από μια βιτρίνα αρμονίας. Για τον ίδιο, προέχει η ποιότητα στη σχέση και όχι το φαίνεσθαι.

Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής είχε πει στην εκπομπή «Το’χουμε», την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου: «Θα μπορούσα να παντρευτώ με τη Νάνσυ. Δεν λέω ποτέ όχι, θα μπορούσα να της κάνω και πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Επειδή βλέπω διάφορα πράγματα, καίγομαι μέσα μου. Βλέπω διάφορα υποτιθέμενα, ευτυχισμένα ζευγάρια που πίσω από έναν τάχα ευτυχισμένο γάμο κρύβονται άλλα και καμιά φορά πνίγομαι. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι εκεί όταν είσαι, παρά όλα τα άλλα τα τριγύρω. Αλλά θα μπορούσα και να κάνω πρόταση γάμου και να παντρευτώ».

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων μικροδεμάτων από τις αρχές του 2026 - Τι αλλάζει για Temu, Shein, e-shops και καταναλωτές

«Αστακός» η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι με απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Φιλοθέη και Χαλάνδρι - Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Όλα οι αλλαγές στη Golden Visa - Πού διευκολύνονται οι επενδύσεις
Ιωάννα Μαρίνου
43 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης