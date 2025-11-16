Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Νάνσυ Αντωνίου: Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε
Ο παρουσιαστής ευχήθηκε δημόσια στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της
Τις ευχές του στη Νάνσυ Αντωνίου για τα γενέθλιά της, μετάφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο παρουσιαστής προχώρησε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του.
«Χρόνια σου πολλά Αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνουμε» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτησή του
Όπως εξήγησε, τον προβληματίζει η εικόνα των «ευτυχισμένων ζευγαριών» που, όπως είπε, συχνά αποκρύπτουν ζητήματα πίσω από μια βιτρίνα αρμονίας. Για τον ίδιο, προέχει η ποιότητα στη σχέση και όχι το φαίνεσθαι.
Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής είχε πει στην εκπομπή «Το’χουμε», την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου: «Θα μπορούσα να παντρευτώ με τη Νάνσυ. Δεν λέω ποτέ όχι, θα μπορούσα να της κάνω και πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Επειδή βλέπω διάφορα πράγματα, καίγομαι μέσα μου. Βλέπω διάφορα υποτιθέμενα, ευτυχισμένα ζευγάρια που πίσω από έναν τάχα ευτυχισμένο γάμο κρύβονται άλλα και καμιά φορά πνίγομαι. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι εκεί όταν είσαι, παρά όλα τα άλλα τα τριγύρω. Αλλά θα μπορούσα και να κάνω πρόταση γάμου και να παντρευτώ».
