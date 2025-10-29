Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι
Γρηγόρης Αρναούτογλου Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι

Ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι
Γεωργία Κοτζιά
Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνσυ Αντωνίου. Το ζευγάρι πήγε στα μπουζούκια και συγκεκριμένα επέλεξε να διασκεδάσει στο κέντρο, όπου εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον παρουσιαστή και τη ραδιοφωνική παραγωγό τη στιγμή που έφταναν στο νυχτερινό μαγαζί αλλά και κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί, δείχνοντας να απολαμβάνουν το διάλειμμα που έκαναν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Νάνσυ Αντωνίου: Έξοδος στα μπουζούκια για το ζευγάρι

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γεωργία Κοτζιά
