Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναρωτήθηκε «πότε θα γίνει Βίσση», δείτε το χιουμοριστικό βίντεο με την τραγουδίστρια
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναρωτήθηκε «πότε θα γίνει Βίσση», δείτε το χιουμοριστικό βίντεο με την τραγουδίστρια
Η ηθοποιός επισκέφτηκε την τραγουδίστρια στο καμαρίνι του νυχτερινού μαγαζιού, όπου εμφανίζεται
Ένα χιουμοριστικό βίντεο με την Άννα Βίσση δημοσίευσε η Δήμητρα Παπαδοπούλου μετά την επίσκεψη στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου, όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός βρέθηκε στο μαγαζί που η Άννα Βίσση τραγουδάει και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία συνομιλία που είχαν.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρότεινε στην Άννα Βίσση να αλλάξουν ρόλους και να γίνει δηλαδή εκείνη τραγουδίστρια. Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες συζητούσαν ακόμη και να αλλάξουν το χρώμα των μαλλιών τους, με την τραγουδίστρια να λέει στην ηθοποιό «να σου βάλω καμία τούφα μου;». Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μία άλλη ιδέα της, λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλω να παίξω σε κωμωδία» με την ηθοποιό να σχολιάζει «θες να τραγουδάω εγώ και να παίζεις εσύ; Να φύγουν όλοι» με την ερμηνεύτρια να ξεσπάει σε γέλια.
«Εγώ πότε θα γίνω Βίσση;;» έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός βρέθηκε στο μαγαζί που η Άννα Βίσση τραγουδάει και μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία συνομιλία που είχαν.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πρότεινε στην Άννα Βίσση να αλλάξουν ρόλους και να γίνει δηλαδή εκείνη τραγουδίστρια. Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες συζητούσαν ακόμη και να αλλάξουν το χρώμα των μαλλιών τους, με την τραγουδίστρια να λέει στην ηθοποιό «να σου βάλω καμία τούφα μου;». Αμέσως μετά, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μία άλλη ιδέα της, λέγοντας χαρακτηριστικά «θέλω να παίξω σε κωμωδία» με την ηθοποιό να σχολιάζει «θες να τραγουδάω εγώ και να παίζεις εσύ; Να φύγουν όλοι» με την ερμηνεύτρια να ξεσπάει σε γέλια.
«Εγώ πότε θα γίνω Βίσση;;» έγραψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα