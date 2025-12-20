Τριαντάφυλλος για υπόθεση Μαζωνάκη: Όποιος πάει να καταγγείλει κάτι, να έχει αποδείξεις
Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δήλωσε ο τραγουδιστής για τις καταγγελίες χωρίς στοιχεία
Για τη μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Τριαντάφυλλος, τονίζοντας πως όποιος αποφασίζει να καταγγείλει κάποιον, πρέπει να έχει και αποδείξεις και πως αν δεν υπάρχουν θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει με τις καταγγελίες.
Ο τραγουδιστής επισήμανε πως ο καθένας μπορεί να βρει μάρτυρες εάν το επιθυμεί, γι' αυτό δεν θα έπρεπε να δίνεται βαρύτητα σε εκείνους, ενώ απάντησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου πως έχει δεχθεί και ο ίδιος πολλές "περίεργες" προτάσεις, αλλά «είχε το μυαλό του στο κεφάλι του».
Για την υπόθεση Μαζωνάκη και την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Είναι σοβαρό το θέμα αυτό γενικά και η δικαιοσύνη με τις αποδείξεις, αν υπάρχουν, θα βρει την άκρη. Έτσι δεν πάει; Κάποια στιγμή πρέπει όποιος πάει να καταγγείλει κάτι να έχει αποδείξεις, όχι "έχω μάρτυρες". Κι εγώ έχω 150 φίλους, 15.000 φίλους και φέρνω στο δικαστήριο 1.000 άτομα να με υπερασπιστούν. Τι είναι αυτό τώρα; Υπάρχουν αποδείξεις; Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό».
Έπειτα, δήλωσε για τις ανήθικες προτάσεις που έχει δεχθεί εκείνος: «Μου έχει τύχει να μου ζητήσουν υπερβολικά πράγματα, ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς. Ήρθα από τη Ρόδο με 100.000 δραχμές, δηλαδή 300 ευρώ, σε μία πόλη που δεν ήξερα τίποτα και μου έχουν ζητήσει χίλια δύο. Παρόλα αυτά, ο πατέρας μου με δίδαξε, πριν χαθεί, πολλά πράγματα, για ναρκωτικά, για ενέσεις, για γκέι, όλα αυτά. Είχα το μυαλό μου στο κεφάλι μου. Είχα υπερβολικές προτάσεις, αλλά φεύγεις... Δεν γίνεσαι σταρ, φεύγεις. Κάνε κάτι μόνος σου, θα έρθει από τον Θεό, θα έρθει από κάπου όταν είσαι ταλέντο».
Όταν ρωτήθηκε εάν τα "όχι" που έχει πει στις προτάσεις αυτές του στοίχισαν, ανέφερε: «Δεν έγινα υπερβολικά μεγάλος σταρ, έγινα ένας απλός τραγουδιστής καλός, αγαπητός, προχωράω και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό».
