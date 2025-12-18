Απόστολος Ρουβάς για τον αδερφό του Σάκη: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να συγκρίνουμε, η ζωή μου είναι κάτι άλλο

Ο Απόστολος Ρουβάς, αρχικά, είπε για τον Σάκη: «Δεν με ενοχλεί. Να πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι ότι με συγκρίνουν. Ο Σάκης είναι μία προσωπικότητα συγκεκριμένη, το αντικείμενό του είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που κάνει, έχει δημιουργήσει μία καριέρα πάρα πολλά χρόνια και το δικό μου αντικείμενο και η ζωή μου είναι κάτι άλλο, που δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν. Συμβαίνουν παράλληλα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να συγκρίνουμε».

Και έπειτα ανέφερε για τις φορές που μπορεί να τους έχουν μπερδέψει στον δρόμο: «Όταν ήμασταν πιο μικροί δεν μας μπέρδευαν, γιατί κι εμένα ο σωματότυπός μου ήταν τελείως διαφορετικός. Όταν κάποια στιγμή άρχισα να μεγαλώνω και άρχισα να αθλούμαι περισσότερο - γιατί ο Σάκης έχει ένα αθλητικό σώμα και έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό - άλλαξε ο σωματότυπός μου και κάποιες φορές ο κόσμος μπορεί να μπερδεύεται, να κοιτάει και να ξανακοιτάει δεύτερη φορά και να αναρωτιέται "ποιος είναι αυτός;"».

