Απόστολος Ρουβάς για τον αδερφό του Σάκη: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να συγκρίνουμε, η ζωή μου είναι κάτι άλλο
Ο σεφ απάντησε για τον αδερφό του αλλά και για την προσωπική του ζωή
Για τη σύγκριση με τον Σάκη Ρουβά μίλησε ο αδερφός του, Απόστολος Ρουβάς, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κάτι να συγκριθεί, καθώς οι δυο τους έχουν μία πολύ διαφορετική ζωή και ασχολούνται με τελείως διαφορετικά αντικείμενα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο σεφ παραχώρησε συνέντευξη στο Breakfast at Star και εξήγησε πως δεν έχει αισθανθεί ποτέ να γίνεται κάποια σύγκριση με τον τραγουδιστή, ωστόσο έχει τύχει πολλές φορές να τον μπερδεύουν στον δρόμο με εκείνον.
Ο Απόστολος Ρουβάς, αρχικά, είπε για τον Σάκη: «Δεν με ενοχλεί. Να πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι ότι με συγκρίνουν. Ο Σάκης είναι μία προσωπικότητα συγκεκριμένη, το αντικείμενό του είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που κάνει, έχει δημιουργήσει μία καριέρα πάρα πολλά χρόνια και το δικό μου αντικείμενο και η ζωή μου είναι κάτι άλλο, που δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν. Συμβαίνουν παράλληλα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να συγκρίνουμε».
Και έπειτα ανέφερε για τις φορές που μπορεί να τους έχουν μπερδέψει στον δρόμο: «Όταν ήμασταν πιο μικροί δεν μας μπέρδευαν, γιατί κι εμένα ο σωματότυπός μου ήταν τελείως διαφορετικός. Όταν κάποια στιγμή άρχισα να μεγαλώνω και άρχισα να αθλούμαι περισσότερο - γιατί ο Σάκης έχει ένα αθλητικό σώμα και έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό - άλλαξε ο σωματότυπός μου και κάποιες φορές ο κόσμος μπορεί να μπερδεύεται, να κοιτάει και να ξανακοιτάει δεύτερη φορά και να αναρωτιέται "ποιος είναι αυτός;"».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στην πιτσαρία που έχει ανοίξει: «Είχε βρεθεί ο χώρος και κάναμε μία έρευνα αγοράς να δούμε τι γίνεται στην περιοχή και σε προσωπικό επίπεδο, τι έψαχνα να βρω. Ο κόσμος έρχεται αρκετά συχνά και μου μιλάει και τους φαίνεται πραγματικά περίεργο το ότι βρίσκομαι μέσα και κάνω πίτσα», είπε.
Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, στον γάμο του με την Φανή Γιαβρίδου και στον γιο που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε: «Ο έγγαμος βίος έχει εξελιχθεί αρκετά καλά. Προέκυψε και το παιδάκι κάποια στιγμή νωρίς, το οποίο μας έκανε πάρα πολύ χαρούμενους. Ο Αλκίνοος έχει δώσει ένα άλλο νόημα στη ζωή μας. Περνάμε αρκετές ώρες μαζί. Τουλάχιστον τον ελεύθερο χρόνο που μου απομένει τον ξοδεύω με την Φανή και το παιδί. Είμαι μπαμπάς που κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον Αλκίνοο, από την ώρα που ξυπνάει το πρωί και πολλές φορές όταν προλαβαίνω ο βράδυ και δεν έχει κοιμηθεί, θα πάμε μαζί στο δωμάτιο, να πιει το γάλα του και να τον βάλω για ύπνο. Δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο μαζί, οπότε όταν έχει χρόνο μαζί μου, δεν θέλω να χάνει ούτε λεπτό».
