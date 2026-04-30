Αλμα 6% για το Χρηματιστήριο τον Απρίλιο – Απόδοση 3,2% στο α’ τετράμηνο
Τρίτη σερί ημερήσια πτώση για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τις 2.200 μονάδες - Βουτιά για τις τράπεζες - Ισχυρή άνοδος για τα διυλιστήρια - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Cenergy - Απώλειες 1,4% για το ΧΑ σε εβδομαδιαία βάση
Σε πτωτικό έδαφος διατηρήθηκε για τρίτη συνεχόμενη μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους πωλητές να επιταχύνουν στις δημοπρασίες. Ως αποτέλεσμα, ο Γενικός Δείκτης οπισθοχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων. Μεταξύ τραπεζών και βιομηχανικών blue chips «ισορρόπησε» η εγχώρια αγορά, με τις πρώτες να ηγούνται της σημερινής πτώσης χάνοντας πάνω από -2%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,01 μονάδες ή -0,55% και έκλεισε στις 2.188,68 μονάδες. Σε 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.187,36 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.214,36 μονάδες. Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με άνοδο +5,99%, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +3,21%. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε πτώση -1,41%. Υπενθυμίζεται ότι η Euronext Athens θα παραμείνει κλειστή αύριο λόγω Πρωτομαγιάς.
«Βουτιά» -3% κατέγραψαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς. Με ισχυρά κέρδη από βαριά χαρτιά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις μετοχές των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY). Αξιόλογη άνοδο κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Cenergy, με τη δεύτερη να διευρύνει το ιστορικό υψηλό της.
Profit taking πριν την Πρωτομαγιά
Η νευρικότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι η αυριανή αργία οδήγησε πολλούς επενδυτές στην επιλογή της κατοχύρωσης θέσεων ώστε να εξασφαλίσουν αυξημένη ρευστότητα ενόψει του τριημέρου. Παρά το γεγονός ότι ο Απρίλιος αποχαιρέτησε τους επενδυτές με μια εντυπωσιακή μηνιαία άνοδο και οι εισηγμένες καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας που υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ, η διεθνής συγκυρία φαίνεται να επιβάλλει μια προσωρινή παύση στη δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων για τα εταιρικά αποτελέσματα του 2025, τα οποία συνοδεύονται από γενναιόδωρη μερισματική πολιτική (6,3 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Securities). Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026 πριν την έναρξη των συναλλαγών, αποτελώντας τον βασικό καταλύτη για τη διαμόρφωση της τάσης στον τραπεζικό κλάδο.
Γεμάτο από οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης είναι το σημερινό καλεντάρι, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία. Αναλυτικότερα, σήμερα ανακοίνωσαν ή θα ανακοινώσουν τις ετήσιες επιδόσεις τους οι: Aktor, ΕΥΔΑΠ, Galaxy Cosmos Mezz, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Βογιατζόγλου, Unibios, Fais Group, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, CPLP Shipping Holdings, Quality and Reliability, Attica Group, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Δομική Κρήτης, AVE, Ικτίνος, Μπήτρος Συμμετοχική, Interwood Ξυλεμπορία, Yalco, Medicon, Ιατρικό Αθηνών, Αγροτικός Οίκος Σπύρου και Τεχνική Ολυμπιακή. Επιπλέον, σήμερα πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας.
Η Wall Street εισέρχεται στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου με τους βασικούς δείκτες σε μεικτό έδαφος, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των «Magnificent Seven» και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,9%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 υποχωρεί οριακά και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,5%. Η Federal Reserve διατήρησε τα επιτόκια στο 3,5% – 3,75%, όμως η ψηφοφορία (8-4) αποκάλυψε τον μεγαλύτερο εσωτερικό διχασμό από το 1992. Η σημερινή ημέρα είναι πλούσια σε μακροοικονομικές ειδήσεις, καθώς ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το ΑΕΠ α’ τριμήνου και τον δείκτη PCE (πληθωρισμός).
Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών να δημιουργούν ένα σκηνικό έντονης επιφυλακτικότητας. Έμφαση δίνεται στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), οι οποίες διατήρησαν αμφότερες αμετάβλητα τα επιτόκια. Παρόλο που δεν έγινε κάποια αλλαγή, οι αναλυτές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική καθοδήγηση (forward guidance), δεδομένου ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανατρέπει τους σχεδιασμούς για τον πληθωρισμό. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν οι προκαταρκτικές μετρήσεις για το ΑΕΠ α’ τριμήνου της ευρωζώνης και ο πληθωρισμός Απριλίου. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +1,1%, ο γερμανικός DAX κατά +0,9%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +1,5% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,1%.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Διεθνείς Αγορές: Το «ρήγμα» στη Fed και οι αποφάσεις ΕΚΤ-BoE στο μικροσκόπιο
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα