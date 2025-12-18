Μαρία Τζομπανάκη για τον σύζυγό της: Έχουμε να συναντηθούμε δύο μήνες, αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω
Δεν με πιάνει το παράπονο γιατί άλλες έχουν άντρα και δεν έχουν πραγματικά, δήλωσε η ηθοποιός για τη σχέση εξ αποστάσεως
Τον τρόπο που διαχειρίζεται την εξ αποστάσεως σχέση με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, ο οποίος ζει στην Αμερική, σχολίασε η Μαρία Τζομπανάκη, τονίζοντας ότι έχουν να συναντηθούν δύο μήνες.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο «Happy Day» τόνισε ότι δεν ζηλεύει τον σύζυγό της, αντίθετα όταν δεν καταφέρνουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ανησυχεί για εκείνον.
Το μεγαλύτερο διάστημα που έχει η Μαρία Τζομπανάκη να βρεθεί με τον σύζυγό της είναι αυτό των δύο μηνών, με την ίδια να αναφέρει, πως πρόσφατα του εξέφρασε την επιθυμία της να τον συναντήσει. Όπως δήλωσε για τη σχέση εξ αποστάσεως: «Του έλεγα χθες “Γιάννη πότε θα έρθεις”, μου λέει “προσπαθώ”. Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά. Δεν με πιάνει το παράπονο γιατί άλλες έχουν άνδρα και δεν έχουν πραγματικά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω γιατί είναι μόνος του».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μίλησε και για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, σχολιάζονταςότι τον θεωρεί καλύτερο γονέα από εκείνη: «Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του Ορφέα. Αυτός περπατάει, δικά του είναι τα πόδια. Κουβεντιάζαμε αλλά δεν επέβαλα τη γνώμη μου, ακόμα και όταν ήξερα ότι θα στεναχωρηθεί. Πώς θα διάλεγε σωστά μετά; Κάποια πράγματα δεν τα έχω κάνει καλά. Με τις προσωπικές μου περιπτώσεις. Δεν είμαι τέλεια. Καμία μάνα δεν μπορεί να πει τα έκανα όλα τέλεια. Ο Ορφέας είναι καλύτερος γονιός από εμάς».
