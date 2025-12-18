Μαρία Τζομπανάκη για τον σύζυγό της: Έχουμε να συναντηθούμε δύο μήνες, αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω

η

εξ αποστάσεως

: «Του έλεγα χθες “Γιάννη πότε θα έρθεις”, μου λέει “προσπαθώ”. Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά. Δεν με πιάνει το παράπονο γιατί άλλες έχουν άνδρα και δεν έχουν πραγματικά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω γιατί είναι μόνος του».





Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μίλησε και για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη , σχολιάζονταςότι τον θεωρεί καλύτερο γονέα από εκείνη: «



Η Μαρία Τζομπανάκη με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη

». Δεν ανακατεύομαι στη ζωή του Ορφέα. Αυτός περπατάει, δικά του είναι τα πόδια. Κουβεντιάζαμε αλλά δεν επέβαλα τη γνώμη μου, ακόμα και όταν ήξερα ότι θα στεναχωρηθεί. Πώς θα διάλεγε σωστά μετά; Κάποια πράγματα δεν τα έχω κάνει καλά. Με τις προσωπικές μου περιπτώσεις. Δεν είμαι τέλεια. Καμία μάνα δεν μπορεί να πει τα έκανα όλα τέλεια. Ο Ορφέας είναι καλύτερος γονιός από εμάς