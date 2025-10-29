Μαρία Τζομπανάκη: Προσπάθησα ως μαμά να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου αλλά δεν πιστεύω ότι τα κατάφερα
Προσπαθώ τώρα με τον Αχιλλέα μου, είπε για τον εγγονό της
Για τη μητρότητα, την οικογένεια και τον σύζυγό της μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη, παραδεχόμενη πως ενώ προσπάθησε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της για τον γιο της, δεν τα κατάφερε. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, τη νύφη της και τον εγγονό της Αχιλλέα. Με αφορμή την κουβέντα για τον εγγονό της, θυμήθηκε πώς ήταν η ίδια σαν μητέρα.
«Του παιδιού σου το παιδί είναι δυο φορές παιδί σου», είπε, περιγράφοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον εγγονό της. «Παθαίνω deja vu. Πολλές φορές τον λέω Ορφέα, όχι Αχιλλέα. Μου λέει προ καιρού "όταν μεγαλώσω θα πάρω πολλά καράβια και θα σε έχω κοντά μου. Δεν θέλω να γίνεις αστεράκι". Του έχουμε πει ότι ο παππούς του Ορφέα είναι “αστεράκι”. Επέμενε τον τελευταίο καιρό να μάθει γιατί δεν ξανάρχονται και μου είπε "δεν θέλω να γίνεις αστεράκι γιατί το βράδυ βλέπω τα αστέρια, ενώ το πρωί όχι, και δεν θα σε βλέπω"¨».
Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητρότητα και πώς λειτούργησε στην ίδια. «Προσπάθησα σαν μαμά να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου, αλλά δεν πιστεύω ότι τα κατάφερα. Προσπαθώ τώρα με τον Αχιλλέα μου», σημείωσε.
Η Μαρία Τζομπανάκη δεν δίστασε, ωστόσο, να μιλήσει και για τον σύζυγό της, Γιάννη, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια. «Επειδή ξεχωρίζω τον μεγάλο έρωτα από την αγάπη που έχει μέσα και τον έρωτα, αυτό που έχουμε με τον Γιάννη είναι κάτι ολοκληρωμένο», τόνισε. «Αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι μόνο η λίμπιντος, η ερωτική επιθυμία, αλλά και η ομορφιά που έχεις μέσα σου, που δεν φθείρεται».
Όπως αποκάλυψε, ο γάμος τους ήταν μια ουσιαστική και αληθινή απόφαση, με τη σύμφωνη γνώμη του γιου της: «Για τον γάμο, πρώτα το είχα συζητήσει με το παιδί μου. Ο Γιάννης δεν είχε ζήσει ποτέ κάτι τόσο παραδοσιακό, και ήταν δώρο προς εκείνον. Ήταν όλα αληθινά».
