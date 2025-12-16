Ο Τζέιμς Κάμερον μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων



Δισεκατομμυριούχος έγινε ο Τζέιμς Κάμερον , καθώς σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του 71χρονου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού υπολογίζεται στο 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Με αυτή την αποτίμηση, ο Κάμερον γίνεται ο πέμπτος σκηνοθέτης που εντάσσεται στη συγκεκριμένη λίστα, δίπλα στους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πίτερ Τζάκσον και Τάιλερ Πέρι. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει χτίσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του κυρίως από τα κέρδη των ταινιών του, οι οποίες συνολικά έχουν αποφέρει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο παγκόσμιο box office.Παρά το γεγονός ότι έχει προχωρήσει και σε επενδύσεις από ακίνητα και οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, το Forbes αποδίδει το βασικό βάρος της οικονομικής του ισχύος στα έσοδα που συνδέονται άμεσα με τη δουλειά του στον κινηματογράφο.Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται ο δημιουργικός έλεγχος και η διαχείριση των προϋπολογισμών των ταινιών του, όπως και οι μισθοί και τα κέρδη του, τα έσοδα από άδειες θεματικών πάρκων και παιχνιδιών, αλλά και η αξία των μετοχών από την εταιρεία του Lightstorm Entertainment, ως παράγοντες που θεωρούνται αρκετοί για να διατηρούν την ιδιότητά του δισεκατομμυριούχου.Η ανακοίνωση για το οικονομικό του «άλμα» έρχεται λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash». Σύμφωνα με το Forbes, εκτιμάται πως το φιλμ μπορεί να του αποφέρει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του box office.